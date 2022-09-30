В Челябинске сняли клип, в котором 10-летняя дочь полицейского исполняет песню Shaman «Я русский»

Кадр из клипа. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске выпустили клип с выступлением десятилетней певицы. Дочь сотрудника регионального полицейского главка Арина Калитюк исполнила песню «Я русский». В оригинале композиция принадлежит певцу Shaman (он же Ярослав Дронов).

— В клипе показаны представители профессий, которые по праву могут считаться настоящими защитниками Отечества, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В музыкальном видео юная певица позирует на фоне узнаваемых пейзажей центра Челябинска: новой набережной, Театра оперы и балета, памятника Ленину. Девочка бежит по стадиону, танцует перед мемориалом солдатам правопорядка на берегу Миасса, обнимет человека в полицейской форме и поет перед военным самолетом. Есть даже неоднозначные кадры, на которых десятилетняя школьница ведет куда-то людей в шлемах и с автоматами.

Напомним, челябинские полицейские уже не в первый раз выпускают неожиданные музыкальные клипы. Они уже удивляли зрителей песней об участковом, который мечтал стать рок-звездой, надевали красноармейские пилотки в поздравительном музыкальном видео к Дню Победы и снимали панорамные кадры с дрона, чтобы поздравить челябинцев с Днем города.

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