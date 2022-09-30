Главное, чтобы наши четвероногие друзья не остались на улице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несколько дней назад мы рассказывали об отъезде мобилизованных челябинцев на боевое слаживание. Многих провожали родители, жены и дети. Но что делать, если у тебя нет никого кроме кошки или собаки? Вместе с волонтером и руководителем приюта разбираемся, куда на время пристроить животное.

ПРИЮТЫ

В частные приюты для бездомных животных возьмут далеко не всех. В нескольких организациях нам сообщили, что готовы принять обратно только собак и кошек, которых пристраивали сами. Остальным ничем помочь не могут – нет таких возможностей.

− Обращались уже, но пока это единичные случаи. Пока что только звонили и уведомляли, что вероятно будут мобилизованы. Из-за этого будут возвращать животных на временное содержание. Мы принимаем только тех, кого брали у нас. Когда отдаем животное в новую семью, всегда говорим, что владелец защищен пожизненно передержкой, ветобслуживанием и всем остальным, − рассказала КП-Челябинск руководитель приюта «Наш дом» Полина Кефер.

Полина признается, помочь всем невозможно. Фото: Полина Кефер / ВКонтакте

Такой же политики придерживаются и еще несколько приютов. Понять их можно – осенью к ним и так попадет много брошенных на даче или замерзающих на улице котиков и собак. Нужны будут деньги на лечение и корм да и просто место для размещения.

НОВЫЙ ДОМ

О том, как найти новый временный дом своему четвероногому другу, мы спросили у опытного зооволонтера Юлии Митюговой.

− Есть множество групп в социальных сетях, где можно рассказать о ситуации. Также необходимо разместить объявление о пристройстве на «Авито» или «Юле». Обязательно обменяйтесь контактами с новыми хозяевами и по возможности держите с ними связь, − советует Юлия. − Еще один вариант − обратиться к догситтерам. В России работают специальные сервисы «нянь» для питомцев. Здесь можно договориться о временной передержке или выгуле питомца в ваше отсутствие.

Юлия заботиться не только о своих, но и о чужих собаках. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Эта услуга, конечно, не бесплатная. Поэтому это скорее не долгосрочный вариант, а время, за которое можно будет найти добросовестного хозяина. Но Юлия все-таки рекомендует передавать животное не чужим людям.

− Также есть соседи, друзья и родственники, которые вряд ли оставят вашего пушистого друга без внимания. Питомцы очень стрессуют, когда хозяина нет дома. Но если рядом с ними будут находиться знакомые люди, есть шанс, что расставание они перенесут гораздо проще, − рассказывает зооволонтер. − Все эти варианты лучше, чем выкинуть собаку или кошку на улицу.

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