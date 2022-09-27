«Ради будущего готовы на все»: смотрим, как провожают челябинцев, попавших под частичную мобилизацию

Родители переживают за детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На тротуаре перед военным комиссариатом Советского и Центрального районов Челябинска с 8 утра нервно курят мужчины. Вытирают слезы бабушки, мамы и жены. 35 человек попали под частичную мобилизацию, и теперь их провожают на боевое слаживание. Но многие пришли не только из-за повестки, признаются - есть чувство долга!

Проезжающие мимо машины сигналят – стараются хоть так поддержать ребят. А они храбрятся: улыбаются детям и обещают женам обязательно вернуться.

С собой взяли личные вещи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛУЧШЕ МЫ ТУДА, ЧЕМ ОНИ СЮДА

К 31 году Тимур успел сколотить небольшой бизнес по междугородним грузоперевозкам. С любимой женой у них три ребенка: разнополые двойняшки и совсем маленький сын. Именно ради них он и отправляется сегодня служить.

− Лучше мы туда, чем они сюда. У всех у нас семьи, дети. Хочется, чтобы они жили в нормальном будущем. Всегда страшно. Но семья поддержала. Жена человек адекватный, все понимает прекрасно. Но не без слез, конечно, − отмечает Тимур.

Тимур перед разлукой с женой и детьми. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Он – опытный боец. Успел отслужить в Крыму и съездить в командировки на Кавказ. Поэтому, поговорив с женой, записался в добровольцы. А буквально вчера еще и повестка пришла. Поэтому настрой у Тимура боевой.

Одежда у мужчины удобная, цвета хаки. На ногах – туристические кроссовки. За плечом большой черный рюкзак. С товарищами храбрится, а когда обнимает дочь, в глазах появляется тоска.

− По опыту уже собирал рюкзак. Благо сейчас есть все в магазинах. Единственное, это все не дешево. Около 100 тысяч у меня ушло на экипировку. И это далеко не все. Хочется, конечно, всего и побольше с собой взять, потому что любые мероприятия подобного рода – это в первую очередь быт. Аптечка обязательно, личные вещи какие-то, сменная одежда. Все по минимуму, − рассказал о содержимом рюкзака призванного Тимур.

У Тимура уже есть опыт. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТОЛЬКО ВЧЕРА ПРИШЛА ПОВЕСТКА

Азата пришла проводить мама. Повестку он получил вчера в 17.00. Пришлось бросить работу, чтобы успеть собрать рюкзак.

− Одного знакомого видел, ему тоже вчера пришла повестка. Вообще ничего не сказали. Только что со своими вещами и все, − рассказывает Азат.

Поцелуев было так же много, как и слез. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Провожают не только сыновей, но и наоборот. Недавно отцу Алика пришла повестка. Сегодня он поддерживает его и считает, что папа совершает настоящий мужской поступок.

− Считаю, что в такое тяжелое время надо, чтобы настоящие мужчины: наши отцы, братья, дяди, племянники шли на защиту нашей родины, безопасности. А кто пойдет, если не мы? Девушки и сестры? Конечно, это тяжело для людей, это переживания. Все это было изначально понятно. Мы никого не можем позвать, чтобы нас защитили. Мы должны свою родную землю защищать сами, как раньше это делали наши дедушки, прадедушки. Тогда не было пафоса и этих понтов: «Я не могу, я лучше убегу за границу». Все вставали на защиту родины. Ради будущего мы согласны на все. Тяжело для всех. Желаю всем сил, терпения, целей сильных. Как и любой сын переживаю. Но нужно поддерживать их, бодрить, − делится Алик.

Проводить парней пришли родные и друзья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У МЕНЯ ЖЕНА ТОЖЕ ПАТРИОТ

Защитников пришли проводить друзья, родители, бабушки-дедушки, жены, девушки и дети.

− Мы все понимаем, что все будет хорошо. Приедем и исполним все наши планы и мечты, − улыбается один из мобилизованных.

Открыто плачут немногие. Но глаза почти у всех красные, руки трясутся. Далеко от своих мужчин не отходят – каждую минутку хочется провести вместе.

Девушкам и женам нелегко, но они поддерживают мужчин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Молодой парень Максим поехал добровольцем. Он в себе уверен. А его девушка рядом вытирает слезы: отъезду она не рада, но что поделать.

− Надеюсь, что вернется живым, − говорит девушка.

А вот Вячеслава жена поддерживает улыбкой. Она пришла проводить мужа вместе с детьми-погодками. Младшую мужчина бережно прижимает к себе. Волнуется он именно за семью, за себя спокоен.

Вячеслав беспокоится не о себе, а о жене и детях, которых оставляет тут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

− Жена спокойно отнеслась, сказала: «Родину надо защищать». У меня жена тоже патриот. Мать волнуется, конечно. Сказал, что все хорошо будет. Сыну 2 годика, дочери 7 месяцев. Тяжело оставлять. Теща и родственники будут помогать жене, не оставят, − рассказывает Вячеслав. − Единовременная выплата, может быть, будет 300 тысяч рублей. И в учебке 2 000 рублей в день будут выплачивать.

Мужчина работает на предприятии «Трубодеталь». Оттуда сегодня пришли около 10 −15 человек. Все называют разные цифры. И это при том, что численность штата на предприятии около полутора тысяч человек.

Многие пришли с детьми. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А на этих маршрутках мобилизованных повезут под Екатеринбург. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВСЕ ИМЕЮТ ОПЫТ СЛУЖБЫ В АРМИИ

Во двор военкомата заехали три маршрутки. На них ребят повезут в село Елань Свердловской области. Там они пройдут обучение и боевое слаживание. А уже через месяц их ждет распределение по боевым группам.

− По данным военного комиссара, все, кто пришел сегодня сюда, имеют опыт службы в армии, все они до 35 лет. Я сейчас пообщалась с военным комиссаром, нет ни одного случая на сегодняшний день мобилизации людей, не прошедших службу в армии, − отмечает уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Мобилизационное задание меняется каждый день. Но Юлия Сударенко рассказала, кого сейчас мобилизуют чаще: танкисты, стрелки и пулеметчики. Недавно появилась необходимость в связистах и радистах.

Уполномоченный по правам человека в регионе пообщалась с мобилизованными, некоторые ситуации взяла на контроль. Мужчинам она пообещала оказывать необходимую поддержку семьям.

Уполномоченный по правам человека в регионе пообщалась с мобилизованными. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юлия Сударенко напомнила, что в регионе действует горячая линия, по которой можно обратиться за помощью или советом:

− На мою горячую линию со вчерашнего дня поступает много звонков. Как правило, все они касаются необходимости в получении информации, консультаций. Некоторые случаи были связаны с тем, что военкоматы не учитывали состояние здоровья человека при наличии медицинских документов, свидетельствующих о том, что у человека есть заболевания, препятствующие прохождению военной службы. Все случаи мы оперативно отрабатываем буквально за пару часов с военными комиссарами и военными прокурорами. Таких людей мы возвращаем обратно.

На тротуаре было не протолкнуться, несмотря на плохую погоду. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перед отправкой на обучение и слаживание старались провести как можно больше времени вместе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И сделать фото на память! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уполномоченный по правам человека пообещала помочь матерям, женам и детям мобилизованных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мужчины обещают вернуться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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