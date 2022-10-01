Заявки на помощь будут приниматься круглосуточно. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области волонтеры будут оказывать помощь семьям мобилизованных. По поручению губернатора Алексея Текслера общественники в круглосуточном формате будут принимать заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.

- Сейчас время, когда надо оказать всю необходимую поддержку семьям наших мобилизованных ребят. Поэтому к этому благородному и нужному делу подключились наши волонтеры партии «Единая Россия», студенты из Магнитогорска, Челябинска, Троицка, Молодежного ресурсного центра. К акции могут присоединиться все желающие организации и южноуральцы, – заявил губернатор.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ И КАК ПОЛУЧИТЬ

Можно написать текст через чат-бот @psy_myvmeste_bot в Телеграме, Вайбере или ВКонтакте.

Подать заявку можно по телефону 8-800-200-3411 и на обновленной платформе мывместе.рф.

На базе Молодежного ресурсного центра (Челябинск, ул. Энгельса 73/ Сони Кривой 57) создан Ресурсный центр, где оказывают консультационную поддержку штабам и организациям, которые хотят присоединиться к акции.

КСТАТИ

На этой неделе губернатор обратился к южноуральцам с просьбой поделиться спальными мешками и ковриками с мобилизованными. По словам Алексея Текслера, возникли проблемы с закупкой и в свободной продаже спальников почти нет.

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