«Женщина от страха начала рожать»: уроженец Магнитогорска устроил дебош на борту самолета Бангкок — Москва

Мужчина родился в Магнитогорске, но большую часть жизни проводит совсем в других местах. Фото: соцсети

12 января самолет компании «Аэрофлот» Бангкок — Москва пришлось экстренно посадить в Узбекистане. На борту самолета завязалась драка, после которой беременной женщине стало плохо. Как стало известно КП-Челябинск, одним из зачинщиков потасовки оказался уроженец Магнитогорска.

По словам очевидцев, Андрей возвращался в Россию вместе со своим другом. В какой-то момент между ними и бортпроводницей начался конфликт.

— Парни оттолкнули стюардессу, а вместе с ней и тележку, на которой развозилась еда. Девушка упала и ударилась головой, — рассказали КП-Челябинск очевидцы.

Другие пассажиры решили заступиться за пострадавшую девушку, и все это переросло в полноценную драку между кресел эконом-класса. Кто-то достал телефон, чтобы записать эпичный видеоролик, а вот в «бизнесе» готовилось свое шоу. Там летела женщина на шестом месяце беременности. Она так распереживалась, что у нее начались преждевременные схватки.

Из-за такого обилия событий пилот принял решение экстренно посадить самолет в Узбекистане - в Самарканде. В аэропорту прилетевший борт уже ждали медики и полицейские. Двух буянов увезли в отдел, а остальных пассажиров через несколько часов отправили в Москву.

Известно, что Андрей родился в Магнитогорске в 1996 году, но, судя по его социальным сетям, большую часть жизни проводит совсем в других местах. Аккаунты молодого человека пестрят фотографиями с отдыха, а также демонстрацией своего тела и красивой жизни. Одна из последних публикаций — как раз из Таиланда, с вечеринки, где танцуют голые мужчины, обтянутые кожаными ремнями. Выкладывать фотографию здесь мы, конечно же, не будем.

КП-Челябинск связалась с Андреем, чтобы узнать, все ли у него хорошо, но на момент публикации ответ так и не поступил. Вероятно, в самаркандских ОВД не раздают Wi-Fi.

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