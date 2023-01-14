Станислав Ярушин: биография, песни, фильмы

За 40 лет артист опробовал себя в разных ролях. Фото: из личного архива Станислава Ярушина

Станислав Ярушин — артист из Челябинска. Когда речь заходит о знаменитостях города, на ум приходят он и Наташа Краснова. Молодежь знает Ярушина как звезду сериала «Универ» и исполнителя песен. А ведь он начинал с команд КВН и игр в хоккей. Собрали поэтапную биографию Станислава Ярушина для тех, кто хочет соединить всю информацию в один пазл.

Биография Стаса Ярушина

Артист родился 14 января 1981 года в семье инженера и учителя истории. Отец Стаса — известный музыкант, который играл на гитаре в вокально-инструментальном ансамбле «Импульс».

Когда мальчику исполнилось 5 лет, он начал играть в хоккей и ходить в музыкальную школу. Но когда заниматься обоими делами стало тяжело, Стасу предложили выбрать одно из них. Тогда малыш отдал предпочтение хоккею.

Спортом Ярушин занимался вплоть до университета: сначала учился в школе № 46 в Ленинском районе, а потом поступил в Челябинский государственный агроинженерный университет. Вот только вуз парень не окончил – из-за постоянного участия в играх КВН. Позже он пытался выучиться в ГИТИСе, но и из этого учреждения вышел без диплома.

Путь в КВН тоже был длинным: сначала Ярушин присоединился к сборной КВН «Земляки», затем эта команда объединилась с ребятами из Магнитогорска, создав «Уездный город». Они стали чемпионами Высшей лиги и обладателями Летнего кубка КВН. Плюс, Стас выступал за команду «ЛУНа» (Лица уральской национальности»), которая заняла 2 место в финале премьер-лиги. Но в 2010 команды распались, и пришлось искать новое дело.

К счастью артиста, он быстро нашел работу. Вячеслав Дусмухаметов предложил ему роль сына олигарха в тогда уже культовом сериале «Универ». Изначально этот персонаж должен был быть эпизодическим, но Антон Мартынов настолько зацепил зрителей, что прошел путь до 2018 года. А потом вернулся с другими звездами в сериале «Универ. 10 лет спустя».

Песни Станислава Ярушина

Ярушин так и не окончил музыкальную школу, но его так и тянуло к нотам. Еще в школе он пел в хоре и пытался создать группу. Но когда в его жизнь ворвался КВН, о песнях пришлось ненадолго забыть.

Он вернулся к этой стезе в 2016-м, выпустив первый музыкальный альбом «Об этом». Но он был не единственным его автором: в списке были композиции отца и бывшего солиста группы «Динамит». Кстати, один из треков – «Я и ты» — даже засветился в сериале, где играл Стас. Он ее исполнил сам.

Через год — еще один альбом «#иэтотзапел», с которым он отправился на гастроли по России. А в 2019-м вышел третий под названием «Просто» с 15 треками.

Фильмы Станислава Ярушина

Фильмография Ярушина не такая объемная, как кажется. В ней всего 7 картин, четыре из которых связаны с «Универом». Антон Мартынов эпизодически появлялся в «СашеТане».

Одни из крупных работ – сериал «Стройка», где он играет стоматолога Артура. Вообще это история про супругов Морозовых, которые подают на развод и хотят, чтобы злополучный дом достался другому.

Кроме того, Ярушин играл администратора отеля в фильме Love, который спродюсировал Сергей Светлаков. Это картина о любви, однокурсниках и о том, как изменилась их жизнь после 40 лет выпуска из университета.

Стас Ярушин известен и как участник телешоу. Например, был ведущим «Прожарки» на Первом канале. В последнее время участвовал в двух сезонах шоу «Звезды в Африке». «Комсомолка» даже делала интервью с артистом после того, как он вернулся в Россию.

Сейчас Стас ведет ютуб-канал MUZLOFT, где каждую неделю выходят подкасты.

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