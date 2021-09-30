Стас Ярушин: «В Африке нам устроили детский лагерь, только для взрослых»

Станислав Ярушин. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На ТНТ стартовал экстремально-приключенческий проект «Звезды в Африке», в котором десяток знаменитостей живет в лагере посреди джунглей и в обмен на еду выполняет задания, проверяющие их на прочность и играющие на фобиях участников. Одним из таких участников стал челябинец Стас Ярушин — в интервью он рассказал о жизни на берегу реки Лимпопо и поздравил земляков с днем города.

Когда поступило предложение принять участие в таком экстремальном шоу, как «Звезды в Африке», вы быстро согласились, или обдумывали решение? Может быть, думали о рисках и тех испытаниях, с которыми придется столкнуться?

— Честно говоря, я не сразу согласился, потому что я не фанат такого рода шоу. Для меня это было похоже на проекты «Последний герой», «Форд Боярд», а к этим шоу я отношусь скептически. Позже, когда я ознакомился с форматом, то понял, что это детский лагерь, только для взрослых. Мне стало любопытно, но все равно терзали смутные сомнения: другая страна, безопасно ли там? Какие нужны прививки в Африке? Все эти вопросы были у меня в голове. В итоге, хочется отметить, что ЮАР прекрасен, в ноябре я снова планирую посетить эту страну, только уже с поездкой в гольф-тур.

Стас намерен вернуться в Африку.

Вы были в Африке раньше, или это ваша первая поездка? Расскажите свои впечатления об этом месте.

— Я не был в Африке ни разу, но как я уже сказал, у меня на ноябрь запланирована поездка туда на гольф-тур. Впечатления потрясающие, я бы хотел вернуться туда вновь, даже снова бы принять участие в проекте «Звезды в Африке» с этим же составом людей.

Вас снимали 24/7, трудно ли жить под камерами?

— Нет, совершенно не трудно. Для меня это был уникальный шанс, чтобы показать себя, какой я в жизни. Безусловно, где-то я следовал правилам игры и применял разного рода хитрости, от которых я даже сам впоследствии страдал. Но от этого проект получился честнее. Но это лагерь для взрослых, мы могли себе это позволить.

Самое трудное испытание — это голод. Проиграв, команда оставалась без еды. Что помогало вам справиться с чувством голода?

— Поверьте, голод — это не самое трудное испытание. У нас на базе были кукуруза и бобы, если мы не выигрывали, то, конечно, мы пользовались данными продуктами. Наоборот, мы ехали туда с целью похудеть (смеется). Лично для меня, самым сложным испытанием было жить 24 на 7 в одном комьюнити с ребятами.

Было ли испытание, где вы задумались о том, что не сможете его пройти? Удалось ли преодолеть его?

— Заранее мы не знали, какие испытания нас будут ждать. Решал случай и везение, там нет понятия мальчик против мальчика или преимущество мальчика перед девочкой, такого там не было. Каждое испытание было волнительно из-за того, что ты не хотел «вылететь» из проекта, поэтому каждое испытание было сложным. Каждое испытание, которое ты преодолевал, складывал к себе в копилку, в эмоциональном и психологическом плане.

Расскажите о своих страхах? Есть ли они у вас?

— По моему мнению, совсем бесстрашный человек — это ненормальный человек. Да, у меня есть фобии. Я боюсь змей, скорпионов, но мне удалось с ними столкнуться на проекте и победить этот страх. На самом деле, этот страх сидит в голове. Еще у меня есть боязнь открытой высоты, то есть на самолетах я летаю спокойно, но в шоу мне пришлось прыгнуть с 50-метровой высоты, с воздушного шара. Честно признаться, я думал, что не сделаю этого, но сделал это достаточно легко.

Как вы посоветуете справляться со страхами? Может быть, у вас есть свои правила?

— Надо просто идти им навстречу и проходить их. Были ребята, которые, приехав на проект и пройдя все испытания, действительно перебороли свои страхи. Например, Андрей Гайдулян, не мог справиться с жуками, а в конце шоу он спокойно брал их в руки и даже ел. Нужно не бояться, а идти своему страху навстречу, но относиться ко всему с головой.

Проект помог Стасу побороть страх змей и скорпионов.

Испытания закончены, вы вернулись в Москву, изменилась ли ваша жизнь после такого экстремального шоу?

— Местами я стал сильнее, в плане социума. Безусловно, судьбой дано встречаться с людьми не просто так. Думаю, что от каждого человека нам есть чему поучиться. Узнал своих коллег по цеху лучше, с другой стороны, с кем-то я бы точно не пошел в разведку.

Пройдя такое количество испытаний, вы бы приняли участие во втором сезоне? Прошли бы испытания еще раз?

— Я бы пошел на второй сезон, безусловно. Еще раз прошел бы все эти испытания.

Южноуральцы стали уже активно поддерживать вас в соцсетях и желать победы. В сентябре Челябинск отмечает 285-летие, можете ли поздравить своих земляков с этой прекрасной датой и сказать свои пожелания?

— Да, всю осень я буду «надоедать» зрителям, сейчас в эфире идет шоу «Звезды в Африке», а уже совсем скоро стартует сериал «Универ. 10 лет спустя» — это будет «Универ» в новом формате, там ничего не осталось от университета, все будет интересней, и это будет все в формате кино.

Я обожаю свой родной город, мне нравится то, что сейчас происходит в нем. Город процветает, становится чище, красивее, я стал чаще туда приезжать и наблюдать, как он развивается. Всех своих любимых, дорогих земляков я бы хотел поздравить с Днем города! Просто хочу пожелать мирного неба над головой, оставайтесь всегда позитивными и будьте счастливы! Ведь счастье состоит из хороших новостей, так пусть хороших новостей будет как можно больше.

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