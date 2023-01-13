590 рублей за билет в 2D: челябинские кинотеатры завысили цены на нового «Аватара»

Показ нового «Аватара» на самом деле проходит в рамках предсеансового обслуживания Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске начался показ голливудского блокбастера от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». Правда, чтобы посмотреть сиквел, придется изрядно раскошелиться: цена за один билет доходит до 690 рублей.

Посмотреть «Аватар 2» в Челябинске можно в крупных торгово-развлекательных комплексах – «Алмаз», «Мегаполис», «Фокус», «Родник» и «Урал». Однако в то же время это самые дорогие варианты по стоимости.

В сети «Киномакс» («Родник», «Урал») цены на билеты в 2D залах варьируются от 300 до 400 рублей. Просмотр в премиум-залах выйдет чуть дороже, но стоимость будет колебаться в тех же диапазонах – все зависит от дня недели и времени.

В сети «Мягких кинотеатров» («Алмаз», «Мегаполис», «Фокус») для зрителей доступны 3D-залы. Однако цены на билеты здесь будут самые дорогие. За трехмерную картинку максимум придется отдать 690 рублей, за обычный просмотр – 590.

Самые демократичные цены в кинотеатре «Знамя» - там за билет в 2D просят 300 рублей.

В сети кинотеатров «Синема парк» («Горки») нового «Аватара» не показывают.

Примечательно, что «Киномакс» и «Мягкие кинотеатры» на своем сайте заявляют, что не продают билеты на сиквел популярного блокбастера. Они указывают, что показ «Аватара 2» проходит в «рамках предсеансового обслуживания». На самом же деле зрители отдают деньги за просмотр короткометражки, которая запускается сразу после голливудского фильма.

— Сначала сеанс фильма - «Аватар: Путь воды», затем сеанс фильма - «Три добрых дела». Бесплатное предсеансовое обслуживание «Аватар: Путь воды» - продолжительность 3 часа 12 минут. Перерыв между предсеансовым обслуживанием и фильмом - 1 минута, — указано на сайте «Мягкого кинотеатра». — Поле этого идет показ фильма «Три добрых дела» продолжительностью 6 минут.

— Фильм демонстрируется в рамках проекта Кинотека компании «Прокино», арендующей залы кинотеатра, — указано на сайте «Киномакс» при покупке билета.

Напомним, 1 марта 2022 года в челябинских кинотеатрах из-за санкций начали отменять показы зарубежных фильмов и сообщили, что новые кинокартины в ближайшее время в отечественный прокат не выйдут. А к концу марта в кинотеатры стали возвращаться фильмы о Даниле Багрове «Брат» и «Брат 2». Новинки американских блокбастеров вернули на киноэкраны только в середине лета. И то только копии из интернета.

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