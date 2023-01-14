«Как сквозь розовые очки»: челябинцев впечатлил красочный рассвет над городом

Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Не поленившиеся встать на рассвете утром 14 января челябинцы были вознаграждены впечатляющим зрелищем. На несколько минут восход солнца окрасил небо в яркие оттенки розового.
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
— Посмотрели на мир как через розовые очки, зарядились оптимизмом, — поделилась жительница Челябинска Екатерина.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Впечатления других горожан разошлись: кто-то называет живописный рассвет кислотным, а кто-то — гламурным.
Фото: Эдуард ФАДЮШИН
Добавим, в Челябинской области 13 января пришло резкое потепление. По прогнозу метеорологов, температура поднимется до -3 градусов.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
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