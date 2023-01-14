«Как сквозь розовые очки»: челябинцев впечатлил красочный рассвет над городом

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Не поленившиеся встать на рассвете утром 14 января челябинцы были вознаграждены впечатляющим зрелищем. На несколько минут восход солнца окрасил небо в яркие оттенки розового.

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

— Посмотрели на мир как через розовые очки, зарядились оптимизмом, — поделилась жительница Челябинска Екатерина.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Впечатления других горожан разошлись: кто-то называет живописный рассвет кислотным, а кто-то — гламурным.

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Добавим, в Челябинской области 13 января пришло резкое потепление. По прогнозу метеорологов, температура поднимется до -3 градусов.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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