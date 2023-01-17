Без привилегий: в поселке Западный под Челябинском открылась первая школа

Детям микрорайона больше не нужно ехать в школу за несколько километров через пробки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первая школа открылась в микрорайоне «Твоя привилегия» в пригороде Челябинска. Назвали ее «IT-лицей», так как упор в образовании сделали на современные технологии. Пока набрали 900 детей при вместимости 1 100 человек. Принимают здесь, как и в Челябинске, в первую очередь по прописке в поселке Западный, то есть подать документы также могут жители «Вишневой горки» и «Белого хутора».

Занятий начались 16 января, сегодня официально открыть школу приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Директором лицея стала Лилия Емельянова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В кабинете информатики есть квадрокоптеры и VR-очки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оборудование впечатляет. В кабинете информатики полки заставлены квадрокоптерами, очками виртуальной реальности. Но удивляет это только старшее поколение — у многих детей все это уже есть дома.

— Мы учились здесь в частном школе, перевелись с подругой, рассказывает ученица 7 класса, — Мне такие очки купил папа, чтобы играть и смотреть фильмы.

Но в школе детям придется не играть, а создавать 3D-модели, популярны и образовательные экскурсии в таких очках.

У многих школьников есть такие гаджеты дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не только IT: школьники будут учиться мастерить своими руками Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В кабинете труда как на настоящей кухне! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые возможности открывает кабинет физики. Учитель Сергей Кондаков делится, что такое оборудование есть только в лицеях Москвы и, освоив опыты, будет легче поступить в вуз по IT-направлению.

— Благодаря программно-аппаратному комплексу здесь можно сделать 34 лабораторные работы, — рассказывает физик. — С помощью специальной цифровой лаборатории. В синих боксах есть огромное количество датчиков. Это использовалось в советской школе, только сейчас с помощью ноутбуков и программ, можно просчитать любой физический параметр, кроме атомной ядерной физики, где опыты не показываются.

В старших классах учащиеся смогут выбрать учебные профили IT-инженерия, IT-лингвистика или IT-медицина.

В старших классах будут учебные профили: IT-инженерия, IT-лингвистика или IT-медицина Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На открытие школы школу приехал губернатор Алексей Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В лицее реализуется модель школы полного дня. Учебные кабинеты во второй половине дня трансформируются в зоны коворкинга и нетворкинга, превращаются в научные центры. Также запланированы проведение дополнительных занятий по робототехнике, архитектурному моделированию, хореографии, вокалу, спортивные секции и другое.

Директором нового учебного заведения стала Лилия Емельянова. Ранее она возглавляла лицей №95. Ее на посту сменила финалист конкурса «Учитель года», советник министра просвещения Вероника Мушкарина.

В лицее реализуется модель школы полного дня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глядя на такие интерьеры, снова хочется в школу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здание школы довольно нестандартное — оно построено по особому проекту. Всего один этаж для 1100 человек, а в каждом классе свой эвакуационный выход. Также для безопасности установили системы контроля доступа на базе Face ID.

Сами учителя удобство новой планировки пока не оценили.

— Шагомер показывает за день хорошие цифры, — шутят педагоги. —Lдля здоровья, думаем, это полезно.

Внедряется система распознавания лиц на входе.

На входе пропускная система считывает лица школьников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что микрорайоны поселка Западный Сосновского района давно разрослись до отдельного города, однако ни одного учебного до этого дня здесь не было. Родители возили учеников в соседние районы «Ньютон» и Тополинка, где и без этих школьников каждую весну начинается настоящая битва за место. Застройщик АПРИ «Флай Плэнинг» построил школу за свои деньги, затем здание выкупила администрация.

Школа обустроена по последней моде Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Готов к открытию в поселке Западный и детский сад на 220 мест. На трех этажах разместились 12 групп, у каждой из которых своя площадка для прогулок.

Еще одна школа в поселке Западный сейчас строится в «Вишневой горке». Ее планируется сдать этим летом, чтобы в сентябре дети начали учиться. Она также вместит более 1000 учеников.

В лицей набрали 900 детей, прописанных в Сосновском районе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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