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Общество17 января 2023 6:35

Без привилегий: в поселке Западный под Челябинском открылась первая школа

В «IT-лицей» набрали 900 учеников с пропиской в Сосновском районе
Ольга ЩАПИНА
Детям микрорайона больше не нужно ехать в школу за несколько километров через пробки

Детям микрорайона больше не нужно ехать в школу за несколько километров через пробки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первая школа открылась в микрорайоне «Твоя привилегия» в пригороде Челябинска. Назвали ее «IT-лицей», так как упор в образовании сделали на современные технологии. Пока набрали 900 детей при вместимости 1 100 человек. Принимают здесь, как и в Челябинске, в первую очередь по прописке в поселке Западный, то есть подать документы также могут жители «Вишневой горки» и «Белого хутора».

Занятий начались 16 января, сегодня официально открыть школу приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Директором лицея стала Лилия Емельянова

Директором лицея стала Лилия Емельянова

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В кабинете информатики есть квадрокоптеры и VR-очки

В кабинете информатики есть квадрокоптеры и VR-очки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оборудование впечатляет. В кабинете информатики полки заставлены квадрокоптерами, очками виртуальной реальности. Но удивляет это только старшее поколение — у многих детей все это уже есть дома.

— Мы учились здесь в частном школе, перевелись с подругой, рассказывает ученица 7 класса, — Мне такие очки купил папа, чтобы играть и смотреть фильмы.

Но в школе детям придется не играть, а создавать 3D-модели, популярны и образовательные экскурсии в таких очках.

У многих школьников есть такие гаджеты дома

У многих школьников есть такие гаджеты дома

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не только IT: школьники будут учиться мастерить своими руками

Не только IT: школьники будут учиться мастерить своими руками

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В кабинете труда как на настоящей кухне!

В кабинете труда как на настоящей кухне!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новые возможности открывает кабинет физики. Учитель Сергей Кондаков делится, что такое оборудование есть только в лицеях Москвы и, освоив опыты, будет легче поступить в вуз по IT-направлению.

— Благодаря программно-аппаратному комплексу здесь можно сделать 34 лабораторные работы, — рассказывает физик. — С помощью специальной цифровой лаборатории. В синих боксах есть огромное количество датчиков. Это использовалось в советской школе, только сейчас с помощью ноутбуков и программ, можно просчитать любой физический параметр, кроме атомной ядерной физики, где опыты не показываются.

В старших классах учащиеся смогут выбрать учебные профили IT-инженерия, IT-лингвистика или IT-медицина.

В старших классах будут учебные профили: IT-инженерия, IT-лингвистика или IT-медицина

В старших классах будут учебные профили: IT-инженерия, IT-лингвистика или IT-медицина

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На открытие школы школу приехал губернатор Алексей Текслер

На открытие школы школу приехал губернатор Алексей Текслер

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В лицее реализуется модель школы полного дня. Учебные кабинеты во второй половине дня трансформируются в зоны коворкинга и нетворкинга, превращаются в научные центры. Также запланированы проведение дополнительных занятий по робототехнике, архитектурному моделированию, хореографии, вокалу, спортивные секции и другое.

Директором нового учебного заведения стала Лилия Емельянова. Ранее она возглавляла лицей №95. Ее на посту сменила финалист конкурса «Учитель года», советник министра просвещения Вероника Мушкарина.

В лицее реализуется модель школы полного дня

В лицее реализуется модель школы полного дня

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глядя на такие интерьеры, снова хочется в школу

Глядя на такие интерьеры, снова хочется в школу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здание школы довольно нестандартное — оно построено по особому проекту. Всего один этаж для 1100 человек, а в каждом классе свой эвакуационный выход. Также для безопасности установили системы контроля доступа на базе Face ID.

Сами учителя удобство новой планировки пока не оценили.

— Шагомер показывает за день хорошие цифры, — шутят педагоги. —Lдля здоровья, думаем, это полезно.

Внедряется система распознавания лиц на входе.

На входе пропускная система считывает лица школьников

На входе пропускная система считывает лица школьников

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отметим, что микрорайоны поселка Западный Сосновского района давно разрослись до отдельного города, однако ни одного учебного до этого дня здесь не было. Родители возили учеников в соседние районы «Ньютон» и Тополинка, где и без этих школьников каждую весну начинается настоящая битва за место. Застройщик АПРИ «Флай Плэнинг» построил школу за свои деньги, затем здание выкупила администрация.

Школа обустроена по последней моде

Школа обустроена по последней моде

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Готов к открытию в поселке Западный и детский сад на 220 мест. На трех этажах разместились 12 групп, у каждой из которых своя площадка для прогулок.

Еще одна школа в поселке Западный сейчас строится в «Вишневой горке». Ее планируется сдать этим летом, чтобы в сентябре дети начали учиться. Она также вместит более 1000 учеников.

В лицей набрали 900 детей, прописанных в Сосновском районе

В лицей набрали 900 детей, прописанных в Сосновском районе

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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