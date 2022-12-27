Советник министра просвещения возглавила известный лицей Челябинска

Вероника Мушкарина — единственный обладатель хрустального пеликана из Челябинска за последние 11 лет Фото: Кирилл САДЫКОВ

В академическом лицее № 95 Челябинска — новый директор. Лилия Емельянова оставила свой пост. На ее место в статусе и. о. назначена Вероника Мушкарина — советник министра просвещения, призер Всероссийского конкурса «Учитель года».

Бывший директор лицея Лилия Емельянова, по неофициальной информации, возглавит одну из новых школ Сосновского района. Об этом сообщает «ФедералПресс».

32-летняя Вероника Мушкарина работает в академическом лицее № 95 учителем английского языка. В этом году она стала финалистом «Учитель года», пройдя несколько отборочных туров конкурса: городской, областной и всероссийский. В итоге педагог вошла в пятерку призеров и получила статуэтку Малого хрустального пеликана, а также должность советника министра просвещения.

После финала Вероника Мушкарина поблагодарила Владимира Путина за снижение бюрократической нагрузки.

Недавно Вероника Мушкарина поддержала идею Минпросвещения России запретить иностранные мессенджеры. На смену им должны прийти образовательная платформа «Сферум» и российский аналог VK Мессенджер.

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