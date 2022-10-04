«Член есть — изменяет 100%»: челябинский хоккейный клуб «Трактор» удалил скандальное видео с Натальей Красновой

Теме отношений Наталья Краснова посвятила несколько книг Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Хоккейные фанаты бурно обсуждают высказывание стендап-комика из Челябинска Натальи Красновой про... члены. Разговор об этом зашел в студии «Трактор» перед домашним матчем черно-белых с «Куньлунь Ред Стар». Все это транслировалось по телевизору.

Бывшие и неверные мужчины. Почему неверные? Как узнать изменяет ли тебе твой парень? На вопрос ведущей студии - Елизаветы Смолиной, как с высоты жизненного опыта распознать того самого неверного, Краснова рассудила так:

— У меня нет такой особой чуйки, но если перед вами мужчина, и у него есть рот, глаза, нос, то он стопудов неверный. Член есть — изменяет 100%.

При этом Наталья указала на соведущего студии Юрия. Тот покраснел, но выдержал удар явно «неспортивного» разговора финалистки конкурса красоты «Мисс Россия – 2019» Елизаветы Смолиной и блогера Наталья Красновой.

Можно предположить, что такими диалогами ведущие и спикер разбавили эфир. Понятно, что Наталья Краснова себе изменять не стала. Ее выступления, в эфирах, в качестве стендап-комика, или блогера пестрят подобными «сюжетами» об изменах и «пикантными» деталями.

Самое интересное, что видео было позже удалено с YouTube.

— Краснова гость студии. Берите коммент у гостьи — она была инициатором темы, — прокомментировали в пресс-службе ХК «Трактор».

Наталья Краснова (в центре) поделилась мыслями о неверности мужчин. Скрин с эфира ХК «Трактор»

СПРАВКА КП

Наталья Краснова родилась в Челябинске. Работала преподавателем, и даже стала обладательницей премии «Учитель года». От первого брака у Натальи двое сыновей-близнецов (муж выступал в одной из команд КВН). В 2015 году, работая ивент-менеджером в «Тракторе», Краснова вышла замуж за американского игрока клуба Дерона Куинта. Американец даже хотел сменить гражданство и переехал в Челябинск. Но тот брак тоже распался (сейчас Куинт работает в американской полиции). А летом прошлого года Краснова в третий раз вышла замуж. Как она сама рассказывает – ее муж на 16 лет ее младше (Наталье 42 года).

В 2015 году Наталья Краснова вышла замуж за защитника «Трактора», американца Дерона Куинта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

В середине сентября накануне домашнего матча «Трактора» с омским «Авангардом» челябинский клуб также разместил неоднозначный ролик-анонс этой игры.

В коротком видео под джаз из детективных фильмов на опознание выходят несколько подозреваемых. Мужчина в плаще, парень в кофте с капюшоном – подозрительные личности. За ними следует двухметровый здоровяк в свитере «Авангарда». Через стекло на них смотрит девочка и полицейский. Пальцем ребенок указывает на «омича».

В этом видео угадывался отсыл к ситуации с форвардом «Авангарда» Ридом Буше. В феврале 2022 года 28-летний американец признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. Его приговорили к 4 годам испытательного срока и 1 году тюрьмы условно. Ярославский «Локомотив», за который нападающий выступал в прошлом сезоне, объявил о досрочном прекращении сотрудничества с игроком.

Сегодня, 4 октября «Трактор» в южноуральском дерби сыграет в Челябинске с магнитогорским «Металлургом». Телебашня РТРС в Челябинске поддержит акцию «Хоккей на высоте» и посвятит включение праздничной иллюминации матчу «Трактора» с магнитогорским «Металлургом».

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