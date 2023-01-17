«Будет лучше, чем раньше»: в Кургане восстановят пострадавшую от пожара спортивную школу

Так снаружи сейчас выглядит здание спортшколы. Фото: Пресс-служба правительства Курганской области

В Кургане спортивную школу №1, пострадавшую от пожара, восстановят в ближайшее время. Финансовую поддержку городу в капитальном ремонте учреждения окажет правительство Курганской области.

– Пострадали несколько административных помещений второго этажа и крыша. Спортивные помещения у нас не пострадали, там не было пожара. Будет проведен капитальный ремонт, сейчас мы считаем сметы. Хочу заверить, что здание будет восстановлено и будет даже лучше, чем раньше, – пообещала глава Кургана Елена Ситникова.

Фото: Пресс-служба правительства Курганской области

Фото: Пресс-служба правительства Курганской области

Фото: Пресс-служба правительства Курганской области

Юные гимнасты продолжат заниматься в помещениях в шаговой доступности от поврежденного здания. С родителями воспитанников руководство спортшколы и администрация города проведут собрание, где расскажут о дальнейшем режиме тренировок.

Напомним, возгорание в спортивной школе произошло днем 16 января. Площадь пожара достигала 100 кв. метров. В устранении огня было задействовано 52 сотрудника МЧС и 17 машин. Благодаря своевременной эвакуации, никто из детей и персонала учреждения не пострадал.

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