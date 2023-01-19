Топ горячих купальников в ледяной воде: смотрим, в чем на Крещение ныряли челябинские красотки

На Крещении в этом году было заметно много девушек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Крещение собрало на озере Смолино сотни челябинцев — самые экстремальные горожане пришли, чтобы окунуться в ледяную воду. Традиционно среди ныряльщиков было больше мужчин, но и девушки в этом году охотно лезли в прорубь. КП-Челябинск собрала топ фотографий с красотками: смотрим, в каких купальниках они пришли на Крещение.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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