Что творилось в Крещение у проруби в Челябинске: топ-25 кадров с купаний в ледяной воде

Судя по реакции, вода действительно ледяная
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня ночью, 19 ноября, православные челябинцы отметили Крещение Господне. Традиционно, несмотря на морозную погоду, многие верующие отправились к прорубям, чтобы окунуться в ледяную воду. Фотограф КП-Челябинск Валерий Звонарев побывал у самой популярной купели на озере Смолино возле храма «Утоли моя печали».
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кстати, Крещение в соседнем Магнитогорске не прошло без скандалов. Оказалось, что в городе нет бесплатных прорубей. Смыть грехи в оборудованной купели можно только в одном месте — на территории водной-гребной базы спортклуба «Металлург» и только за 150 рублей.
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