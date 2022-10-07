Памятник, фото с пивом и монета: как в Челябинской области увековечили Владимира Путина

Путин в серебре, живой и в бронзе. Фото: Валерий Звонарев, соцсети, Владимир Веленгурин.

7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет. За долгие годы работы он посещал Челябинскую область более 10 раз. И южноуральцы хранят память об этом. В день рождения главы государства КП-Челябинск собрала факты о том, как здесь увековечили президента.

Фото с Назарбаевым и пивом

В 2005 году Владимир Путин приезжал в Челябинск, где встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Здесь лидеры стран обсуждали важные вопросы по дорогам и единому экономическому пространству, потом решили возложить венок к Вечному огню. Был теплый май, поэтому главы государств, несмотря на высокие посты и кружащих вокруг журналистов и чиновников, решили пройтись по Кировке. От прогулки у Владимира Владимировича пересохло в горле, и он предложил казахстанскому коллеге зайти в ближайший бар. Им оказался ирландский паб Fox and Goose или просто «Лис и Гусь».

Фото до сих пор хранится в особом уголке паба. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Здесь мужчины ополовинили по стаканчику холодного пива. Поблагодарили официанток и ушли. Сидевшие тогда в пабе посетители даже не поверили своим глазам. Зато в самом заведении до сих пор висит легендарный портрет двух президентов и губернатора Петра Сумина, которые по-мужицки чокаются бокалами.

Килограммовая монета «Собиратель земель Российских»

Челябинская область известна своими мастерами – оружейниками. Сабли с лицом Путина, кажется, еще не делал никто. Зато в 2014 году, после референдума в Крыму, компания из Златоуста создала монету весом в 1 килограмм. Ее назвали «Собиратель земель Российских».

Слева - китайская подделка, справа - оригинал. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На каждом из 25 экземпляров изображен портрет Владимира Путина на одной стороне и Крымский полуостров на другой. Размером монеты вышли с ладонь и состоят из серебра 925 пробы. В общем, роскошный сувенир в честь исторического момента.

Бронзовый лыжник Путин

В 2017 году президент в очередной раз посещал Челябинскую область. И в день его прибытия в горнолыжном комплексе «Аджигардак» презентовали бронзовую копию Владимира Путина. Лидер страны встречает отдыхающих в спортивном костюме и с горными лыжами в руке.

Таким президента увидел скульптор. Фото: Соцсети

– Скульптура олицетворяет собой портрет здорового, спортивного и ведущего активный образ жизни человека, на которого можно и нужно равняться, – описал скульптуру коммерческий директор курорта Алексей Карелин.

Спортивный образ президента автор скульптуры выбрал не просто так. В 2003 президент посетил горнолыжный курорт «Абзаково» и прокатился на трассе для профессионалов.

Путинский пляж

Эта история похожа на байку о президенте, который творит чудеса одним взглядом. Но представьте удивление жителей Ленинского района Челябинска, которые еще вчера привычно купались в мутной воде возле ДК ЧТПЗ, а, придя на следующий день, увидели расчищенный берег Смолино с песком, шезлонгами и биотуалетами. Кого за это стоит благодарить? Конечно, Владимира Путина.

Таким был пляж, пока слегка не зарос. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время очередного рабочего визита в столицу Южного Урала в 2010-м году, президент проезжал по улице Новороссийской. Здесь он и увидел людей с полотенцами, в купальных трусах и шлепках. А вот пляжа не нашел.

— Гриша, иди купаться! Мама, зачем? Плавать я не умею, а писать не хочу, — вспомнил анекдот президент.

И за ночь, как в сказке, по указанию тогдашнего губернатора Михаила Юревича на пляж завезли десятки тонн песка и обустроили удобное общественное пространство. В народе пляж так и прозвали – Путинский.

А еще в Челябинской области делают много бюстов Путина из чугуна, гипса и даже «под каслинское литье». Само знаменитое предприятие бюст президента в интернете не продает, зато там есть фото уличных украшений, сделанных для проспекта им. В.В. Путина в Грозном.

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