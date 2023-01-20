На вторую обувь брали валенки: дети Юрюзани не могут выйти с каникул из-за холода в школе

Чтобы дети не мерзли в школе, их отправили на дистант. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из мам Юрюзани Катав-Ивановского района пожаловалась в прямом эфире общественного движения «Народный фронт», что ее ребенок не ходит в школу с октября 2022 года. Всему виной плохое отопление в учебном заведении.

— В школе +8, дети опять не смогли выйти с каникул, — рассказала женщина. — Уже не в первый раз у нас такое происходит. В этом году мы занимались только сентябрь и октябрь, остальное время мы учимся на дистанте. Это очень тяжело для родителей. Мы должны либо работать, либо обучать детей. Понижена температура в школе весь декабрь, все это время мы в основном не ходили в школу.

— Температура в школе должна быть от 18 до 14 градусов, если учатся дети, и не ниже +15, если дети отсутствуют, — прокомментировал представитель «Народного фронта» в Челябинской области.

Одна из мам пожаловалась на холодные батареи в школе Юрюзани. Фото: vk.com/onf_74.

Однако в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района журналисту «КП-Челябинск» сообщили, что все школы Юрюзани работают в обычном режиме, и никого на дистант не отправляли.

— Единственные дни, которые дети провели дома, — это 12 и 13 января, когда стояли сильные морозы, и не училась вся область, — прокомментировал КП-Челябинск в администрации. — Все учреждения работают в штатном режиме, температурный режим соответствует нормативу.

Тем не менее, жалобы от жителей на плохое отопление нередко появляются в соцсетях.

— В средней школе №2 ученики старших классов взяли на вторую обувь валенки, в квартирах по улице Советской температура воздуха — 12 градусов, — пишет Марина Алисова в группе «Текслер, помоги!». — Люди спят в шапках, в теплой одежде и носках.

— В Юрюзани с начала зимы идет реконструкция тепловых сетей, — пишет Мария Ульянова— Ученики школы №2 практически весь декабрь проучились дистанционно, много детей заболели. В январе нас опять отправили на дистанционное обучение. В школе очень холодно. Мы рады, что наконец-то взялись за ремонты, но это все происходит в ущерб детям.

В ответе на это обращение администрация Катав-Ивановского муниципального района признает, что 23 декабря 2022 года на тепловых сетях произошла авария. Трубы перемерзли к 8 многоквартирным домам и второй школе. Однако эту аварию устранили.

Организация «Народный фронт» сообщает, что в Юрюзани и сейчас холодные батареи в домах, детском саду и школе. В то время как на модернизацию системы теплоснабжения было выделено 275 млн рублей.

— Мы разберемся, куда делись миллионы и почему забуксовал масштабный проект, к ситуации подключили прокуратуру, — пишет в соцсетях организация. — Из четырех обещанных котельных запущена только одна. Кто-то должен за это ответить.

В администрации уточнили, что в 2021 и 2022 годах по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Юрюзани построили котельную по улице Советской, а также спроектировали еще две котельные по улице Гагарина с подведением до потребителей и III Интернационала. За два года власти освоили 240 млн рублей.

— В 2023 году запланированы мероприятия по оформлению прав на указанные котельные, проведение процедуры передачи в аренду, а также продолжение реконструкции сетей теплоснабжения, для перехода на новую схему теплоснабжения с применением построенных трех блочно-модульных котельных, — прокомментировали в администрации. — В настоящее время теплоснабжение города Юрюзани осуществляет ООО «Энергосервис» со старой котельной. Запуск запланирован в отопительный период 2023-2024 года.

Отопление — не единственная острая проблема для Катав-Ивановского района. 18 января на аппаратном совещании губернатор Алексей Текслер раскритиковал главу за остановку пассажирских перевозок в районе.

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