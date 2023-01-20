«Помогите мне, пожалуйста»: последнее видео жительницы Кургана, скончавшейся в больнице на 7 месяце беременности

Перед гибелью болезнь измучила красивую девушку. Фото: предоставлено "Комсомолке"

25-летняя Ксения Галямина из Кургана попала в больницу на седьмом месяце беременности. Спустя два дня девушка впала в кому. Целые сутки в ней находился ее мертвый ребенок. 31 декабря врачи провели ей кесарево сечение. 7 января Ксения погибла. Сейчас ее родственники пытаются добиться справедливости и наказания виновных в трагедии.

В распоряжение КП-Челябинск попало последнее видео Ксении, снятое незадолго до попадания в кому. На нем девушка, которую друзья и родственники навсегда запомнят позитивной и жизнерадостной, отсутствующим голосом просит о помощи.

– Я не могу спать... Помогите мне, пожалуйста. Что мне делать, – едва слышно говорит Ксения.

В палате, по данным родственников, она находилась одна. Возможно, с помощью видео она хотела показать родным как ей сейчас тяжело – беременной, уставшей от болезни и одинокой в больничной палате.

В департаменте здравоохранения Курганской области вину в гибели девушки попытались частично переложить на нее. Якобы неделю Ксения не обращалась к врачам и занималась самолечением. К тому же, отказалась от прививки. Региональный следственный комитет на запрос КП-Челябинск на момент написания статьи не ответил.

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