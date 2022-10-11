«Восхищаемся вашим мужеством и стойкостью»: пенсионерки из Челябинска связали и купили носки для мобилизованных

Любовь Константиновна сама принесла огромный пакет носков и привлекла к акции соседей.
Фото: Дарья МАРКОВА
73-летняя Валентина Епихина и 75-летняя Любовь Горбатовская сестры. Они вместе гуляют, путешествуют по области и читают «Комсомольскую правду». Вот и в акции «Носки солдату» решили поучаствовать вместе.
Принесли в редакцию огромный пакет разных носков. Тут и тоненькие − на сейчас, и шерстяные − на холода. Одну пару Валентина связала сама. Для семьи не вяжет – удобнее купить. А сейчас решила постараться.
− Если бы я вязала, они бы не получились такими смешными, − рассказывает женщина. − В нашем поколении почти все умеют вязать. Я пошла в магазин – там ничего толкового нет: все синтетика. Вспомнила, где у меня шерсть, вытащила, скомбинировала, сделала. А это еще старые два мотка были, остались от чего-то. На них набрела, думаю, дай-ка свяжу.
Письмо написали на яркой открытке.
Фото: Дарья МАРКОВА
Остальные носки – больше 10 пар – купили. Так проще, признаются женщины. Да и шерсть нужную, как в их молодости, сейчас в Челябинске не найдешь.
− Нет в магазинах нормальных ниток. Те, что продают, как нам бабушка какая-то говорила, незапрядные. Говорит, из этих ниток на одну носку только носки получаются, − объясняет Любовь.
− На рынке сейчас шерсть никто не продает. Даже за город ездили. Они говорят: «А мы ее сейчас вообще выкидываем». Раньше-то шерсть была, − вспоминает Валентина.
− Мы купили очень теплые носочки, – добавляет Любовь. - Они такие мягонькие, такие хорошенькие. Подороже постарались покупать, чтобы они хорошенькие были.
Письмо Валентины и Любови солдатам.
Фото: Дарья МАРКОВА
На открытке с котом написали пожелания и слова поддержки. Подписались просто: пенсионеры из Челябинска. К акции привлекли и жильцов своих домов.
− Я объявление в подъезде повесила и уже одна женщина к вам приходила, принесла. Там еще собирается народ, в пятницу придет, принесет. Почему бы не помочь, если можно, − говорит Любовь.
ОБ АКЦИИ
В годы Первой мировой войны и Великой Отечественной жители нашей большой страны объединялись, чтобы поддержать защитников. В тылу многие вязали для солдат носки и варежки, писали письма, чтобы согреть не только тело, но и душу бойцов, поддержать боевой дух.
Давайте продолжим эту традицию, поддержим и согреем наших ребят – участников Специальной военной операции. Носки, термобелье, в которых есть постоянная необходимость, будут отправлены непосредственно в воинские подразделения на территории ДНР и ЛНР.
ВАЖНО:
1. Вяжем шерстяные носки 40-46 размеров с высоким паголенком, так чтобы, сложив носок пополам – стопа и паголенок были одинаковой длины.
2. Также можно купить готовые теплые носки или термобелье.
3. Не забудьте добавить на каждую пару носков ярлычок с размером и пожелания солдату. Можете добавить свое имя, фамилию и город.
Адрес пункта сбора: Челябинск, ул. Красная, 4, офис 604
Телефон для уточнения информации 89918984985
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