«Восхищаемся вашим мужеством и стойкостью»: пенсионерки из Челябинска связали и купили носки для мобилизованных

Любовь Константиновна сама принесла огромный пакет носков и привлекла к акции соседей. Фото: Дарья МАРКОВА

73-летняя Валентина Епихина и 75-летняя Любовь Горбатовская сестры. Они вместе гуляют, путешествуют по области и читают «Комсомольскую правду». Вот и в акции «Носки солдату» решили поучаствовать вместе.

Принесли в редакцию огромный пакет разных носков. Тут и тоненькие − на сейчас, и шерстяные − на холода. Одну пару Валентина связала сама. Для семьи не вяжет – удобнее купить. А сейчас решила постараться.

− Если бы я вязала, они бы не получились такими смешными, − рассказывает женщина. − В нашем поколении почти все умеют вязать. Я пошла в магазин – там ничего толкового нет: все синтетика. Вспомнила, где у меня шерсть, вытащила, скомбинировала, сделала. А это еще старые два мотка были, остались от чего-то. На них набрела, думаю, дай-ка свяжу.

Письмо написали на яркой открытке. Фото: Дарья МАРКОВА

Остальные носки – больше 10 пар – купили. Так проще, признаются женщины. Да и шерсть нужную, как в их молодости, сейчас в Челябинске не найдешь.

− Нет в магазинах нормальных ниток. Те, что продают, как нам бабушка какая-то говорила, незапрядные. Говорит, из этих ниток на одну носку только носки получаются, − объясняет Любовь.

− На рынке сейчас шерсть никто не продает. Даже за город ездили. Они говорят: «А мы ее сейчас вообще выкидываем». Раньше-то шерсть была, − вспоминает Валентина.

− Мы купили очень теплые носочки, – добавляет Любовь. - Они такие мягонькие, такие хорошенькие. Подороже постарались покупать, чтобы они хорошенькие были.

Письмо Валентины и Любови солдатам. Фото: Дарья МАРКОВА

На открытке с котом написали пожелания и слова поддержки. Подписались просто: пенсионеры из Челябинска. К акции привлекли и жильцов своих домов.

− Я объявление в подъезде повесила и уже одна женщина к вам приходила, принесла. Там еще собирается народ, в пятницу придет, принесет. Почему бы не помочь, если можно, − говорит Любовь.

ОБ АКЦИИ

В годы Первой мировой войны и Великой Отечественной жители нашей большой страны объединялись, чтобы поддержать защитников. В тылу многие вязали для солдат носки и варежки, писали письма, чтобы согреть не только тело, но и душу бойцов, поддержать боевой дух.

Давайте продолжим эту традицию, поддержим и согреем наших ребят – участников Специальной военной операции. Носки, термобелье, в которых есть постоянная необходимость, будут отправлены непосредственно в воинские подразделения на территории ДНР и ЛНР.

ВАЖНО:

1. Вяжем шерстяные носки 40-46 размеров с высоким паголенком, так чтобы, сложив носок пополам – стопа и паголенок были одинаковой длины.

2. Также можно купить готовые теплые носки или термобелье.

3. Не забудьте добавить на каждую пару носков ярлычок с размером и пожелания солдату. Можете добавить свое имя, фамилию и город.

Адрес пункта сбора: Челябинск, ул. Красная, 4, офис 604

Телефон для уточнения информации 89918984985

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