«Больше нас защищать некому»: пенсионерка из Челябинска передала милые носки из собачьей шерсти для мобилизованных мужчин

Такие носки точно вызовут улыбку у получившего их мужчины. Фото: КП-Челябинск

КП-Челябинск совместно с РС «Вечерний Челябинск». запустила акцию помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Для мужчин собирается белье, которое будет согревать их даже в самые холодные часы. Одной из первых неравнодушные люди принесли целый пакет теплых носков от 77-летней пенсионерки из Челябинска Светланы Борисовны. На самых милых из них, связанных из собачьей шерсти, изображена очаровательная овчарка.

— Когда началась частичная мобилизация, я позвонила внуку своему. Он работает врачом в другом городе. И у меня истерика, а он спокойный. Говорит: «Пока не зовут, но если надо будет, то пойду. Больше нас защищать некому». И я тогда успокоилась. А носки — это способ поддержать наших ребят, — рассказала КП-Челябинск Светлана Борисовна.

На свою пенсию женщина купила несколько пар очень теплых носков. И не все они связаны из собачьей шерсти. Часть — из верблюжьей. Об акции пенсионерка также рассказала своим подругам и они тоже планируют подогреть отправившихся на спецоперацию мужчин.

Передать спальники, белье и другие нужные мобилизованным вещи можно не только в офисе КП-Челябинск, но и в штабах других организаций. Собрали адреса и список необходимых вещей.

Передать термобелье и носки можно также в склад «Вечернего Челябинска» по адресу ул. Каслинская 5 (территория «Строй двора»). Дни приема: Вторник - Среда с 9:00 до 16:00. Контактное лицо по приемке груза на складе: Кладовщик - Пронина Тамара Николаевна (телефон 8-912-408-29-80).

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