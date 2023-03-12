Паническая атака, усталость или последствие лекарств? Разбираемся, почему люди выпадают из окон ковидных госпиталей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за 2021 год восемь человек выпали из окон ковидных стационаров. В 2022 - ни одного. Такую статистику по всей России собрала клинический психолог Елена Кизимина. Разбираемся, с чем это связано, почему у ковид-пациентов начинаются панические атаки и как обезопасить своих родственников и себя.

Дело не в диагнозе?

Осенью 2021 года в ковидном отделении больницы Оренбурга, выпав из окна третьего этажа, погибла мать Елены — Ольга Кизимина. Следственный комитет проводил проверку, но уголовное дело не возбудили. Дочь погибшей Елена решила осветить проблему безопасности пациентов, которые тяжело переносят лечение коронавирусной инфекции в стационарах. Женщина создала сайт, на котором собирает подобные случаи со всей страны и дает рекомендации для тех, чьи родственники сейчас лечатся от ковида.

− Дело даже не в диагнозе или влиянии медикаментозной терапии на состояние пациентов. Нет современных безопасных оконных конструкций, ограничения доступа пациентов к входам и выходам из помещений, камер видеонаблюдения, вентиляции помещений, надлежащего мониторинга особо тяжелых пациентов, инструктажа персонала и поддержки медперсонала на местах – возмущена Елена.

По мнению специалиста, это происходит из-за нейротоксического эффекта Covid-19, побочных действий противовирусных и гормонов, кислородного голодания и отсутствия информации и безопасности.

Однако, врачи с ней не согласны. Бывший главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов сам работал в ковидных стационарах. Он рассказал, что в больнице сразу выявляют пациентов, подверженных делирию. При этом психическом расстройстве происходит помрачнение сознания, нарушение внимания, восприятия, мышления и эмоций. За такими людьми наблюдают более тщательно.

− При гипоксии возможны нарушения у лиц пожилого возраста. Но специалисты знают об этом и отслеживают. Сказать однозначно, что это связано с коронавирусной инфекцией, не совсем правильно, − сообщил КП-Челябинск Александр Выгоняйлов.

Развитию делирия чаще подвержены пожилые люди. Врач заверил, что за ними наблюдают и в случаи необходимости дают другие лекарства или меняют дозировку.

Причина – панические атаки?

В 2022 году на Южном Урале таких случаев не было выявлено. А вот в 2021 из окон больниц области выпали восемь человек: шесть в Челябинске и по одному в Озерске и Коркино. Но что это: случайные совпадения или система? Из-за чего бывают панические атаки и к чему они могут привести, рассказала старший медицинский психолог Челябинской областной клинической наркологической больницы Анастасия Новохацки.

− Из-за чего могут быть панические атаки?

− Панические атаки − одна из форм расстройств, в основе которых лежит повышенная тревожность. Они проявляются различными физическими симптомами: ощущение удушья, учащенное сердцебиение, стеснение в груди, нехватка воздуха, потливость, головокружение и другие. Эти ощущения сочетаются с предчувствием надвигающейся смерти, страхом потери сознания либо потери контроля над собой. Продолжительность такого приступа обычно составляет несколько минут и не превышает 20−30.

Причины для возникновения панических атак весьма разнообразны: стресс, повышенная тревожность, депрессивные расстройства и соматические заболевания. Поскольку симптомы панической атаки могут быть схожи с целым рядом соматических и неврологических заболеваний, точное определение диагноза возможно при полном тщательном обследовании у целого ряда специалистов: терапевт, невролог, кардиолог, психотерапевт и/или психиатр.

Поэтому если человек пережил состояние паники, сопровождающееся головокружением, нехваткой воздуха, повышенным сердцебиением, ему необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-терапевту. В данном случае очень важно не пропустить серьезное заболевание, своевременно попасть к нужному специалисту и начать лечение.

− Могут ли они быть из-за коронавируса и что в таком случае делать человеку?

− К сожалению, коронавирус еще недостаточно изучен в плане воздействия на организм человека и особенно на психическую сферу. На данный момент есть лишь предварительные данные о том, что у лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, в качестве последствий имеются различные симптомы тревоги, депрессии, повышенной утомляемости, апатии, нарушения концентрации внимания, умственной работоспособности, затруднении в усвоении нового материала и нарушениях кратковременной памяти.

Однако с полной уверенностью говорить о том, что эти нарушения связаны именно с коронавирусом, на данный момент сложно. О том, что те или иные расстройства, в том числе и панические, вызваны именно коронавирусом, мы сможем утверждать лишь спустя какое-то время, когда будут проведены соответствующие исследования.

− Могут ли люди покончить с собой из-за панических атак?

− Что касается суицидального поведения в состоянии паники, конечно, оно не исключено. Однако, делать вывод, почему такое случилось, может только врач, который непосредственно наблюдал больного. В случае суицидов всегда имеет место индивидуальная предрасположенность к таким поступкам: депрессии, тревожные расстройства, особенности личности, отсутствие социальной поддержки. Суицидальный настрой не появляется сиюминутно, он является результатом прошлого опыта человека.

Саму попытку суицида запускает какое-то значимое для человека событие: стресс, конфликт, обстоятельства, которые могут и не быть непосредственной причиной отчаянного шага. Эти события часто действую по принципу «последней капли». Суицидальное поведение может проявляться в случае кратковременных психических расстройств и нарушений сознания, связанных с тяжелыми неврологическими и соматическими заболеваниями.

Факторы предрасположенности и запускающие факторы в каждом случае уникальны. Говорить о причинах каждой конкретной попытки суицида или его завершенном случае можно лишь при тщательном исследовании прошлого пациента, его личностных особенностей, эмоционально-волевых качеств, особенностей с социальным окружением. Действительно ли имела место паническая атака? Имелись ли какие-то факторы предрасполагающие к подобному поведению? Что послужило запускающим механизмом?

На эти вопросы может ответить только врач-психиатр или врач-психотерапевт, наблюдающий пациента. Зачастую на них сложно ответить, поскольку многие люди, имеющие проблемы эмоционального или личностного характера не обращаются своевременно за специализированной помощью и расценивают слабовыраженные симптомы расстройств как что-то обыденное, что может пройти само со временем, либо при смене работы, места жительства или рода занятий.

Для того, чтобы не пропустить пусть и слабо выраженные, но симптомы психического расстройства, и проблема не приобрела хронический характер, рецепт один – своевременное обращение за квалифицированной помощью.

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