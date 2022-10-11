Южноуральцы отправили мобилизованным спальные мешки с надписями-пожеланиями

Почти 500 комплектов собрали за несколько дней. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На спальных мешках трогательные надписи - «Спаси и сохрани», «Удачи», «Вернуться живыми». Эти спальники и коврики принесли простые южноуральцы для мобилизованных, которые находятся в пункте боевого слаживания в Чебаркуле. Почти 500 комплектов собрали всего за пару дней. КП-Челябинск побывала на отгрузке дефицитного товара.

Обычные спальники в магазинах есть, а такие, которые пригодились бы во время боевых действий – днем с огнем не сыщешь. Они должны быть рассчитаны на очень низкую температуру. Южноуральцы со всей душой откликнулись на призыв губернатора собрать такие комплекты для мобилизованных.

Спальники нужны теплые, рассчитанные на минусовые температуры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Первые мешки понесли буквально через 30 минут после призыва Алексея Текслера. Народ очень живо откликнулся. У нас было организовано круглосуточное дежурство всю эту неделю. В работу включились все наши отделения партии в каждом районе области. Люди несли летние мешки для отдыха и рыбалки, но мы говорили, что нужны именно специальные спальники, которые пригодны для использования от - 10 и ниже. Скоро зима, и наших парней нельзя подвести, - рассказывает руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Денис Моисеев.

Денис Моисеев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше 20 активистов молодежного крыла партии с 7 утра сначала готовили комплекты к отправке, а потом грузили по цепочке в автомобиль.

– На спальных мешках мы находили послания нашим солдатам. Люди писали: «Спаси и сохрани», «Удачи», «Вернуться живыми». Все желают одного – чтобы наши ребята пришли домой, целыми и невредимыми, с победой! – делится член стройотряда «Молодость» Александр.

Мобилизованных хотят согреть и другими теплыми вещами. Приносят перчатки, шапки. Одна бабушка связала носки и в каждый положила по жвачке. Все эти вещи позже отсортируют и также направят адресатам.

Грузили по цепочке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коврики нужны в зоне боевых действий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Даже партийный кот Рося принял участие. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эта отправка не последняя, сбор комплектов продолжается. К работе подключилось Министерство общественной безопасности Челябинской области, чтобы организовать пошив зимних спальных мешков на предприятиях региона.

К сбору присоединились и партийцы, депутаты Законодательного собрания области и Челябинской городской думы. В их числе Анатолий Брагин, Алексей Денисенко. В частности, Виталий Рыльских предоставил 100 спальных мешков, рассказали в региональном исполкоме.

– Нашим ребятам надо помогать. Мы считаем это своим долгом и святой обязанностью, даже если у них все есть, – подчеркнул депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин.

Дмитрий Вяткин.

Первая партия готова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вещи доставят в Чебаркуль. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КП-Челябинск совместно с РС «Вечерний Челябинск» также проводит сбор теплых вещей для участвующих в специальной военной операции. Передать спальники, белье и другие необходимые мобилизованным вещи можете и вы. Адреса сбора тут.

ОБ АКЦИИ

В годы Первой мировой войны и Великой Отечественной жители нашей большой страны объединялись, чтобы поддержать защитников. В тылу многие вязали для солдат носки и варежки, писали письма, чтобы согреть не только тело, но и душу бойцов, поддержать боевой дух.

Давайте продолжим эту традицию, поддержим и согреем наших ребят – участников Специальной военной операции. Носки, термобелье, в которых есть постоянная необходимость, будут отправлены непосредственно в воинские подразделения на территории ДНР и ЛНР.

ВАЖНО:

1. Вяжем шерстяные носки 40-46 размеров с высоким паголенком, так чтобы, сложив носок пополам – стопа и паголенок были одинаковой длины.

2. Также можно купить готовые теплые носки или термобелье.

3. Не забудьте добавить на каждую пару носков ярлычок с размером и пожелания солдату. Можете добавить свое имя, фамилию и город.

Адрес пункта сбора: Челябинск, ул. Красная, 4, офис 604

Телефон для уточнения информации 89918984985

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