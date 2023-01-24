«Дело не в привилегиях»: директор новой школы объяснила, почему отказываются принимать детей

Совсем недавно Лилия Емельянова представила новую школу губернатору. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Родителям, которые рассчитывали попасть в первую на весь поселок Западный школу, начали отказывать в зачислении детей. Об этом появились сообщения в социальной сети.

— Сегодня позвонили, отказали принимать в 1 класс. Мы с «Белого хутора», — пишет в социальной сети Наталья.

— Наша деревня Малиновка находится в 2 км от лицея, поэтому мы, естественно, подали документы на перевод ребенка из Кременкуля, — пишет еще одна мама Кристина. — Сегодня сообщили, что наших детей в лицей переводить не будут, так как их рациональнее возить в Кременкуль.

Принцип набора журналисту КП-Челябинск объяснила директор ИТ-лицея в «Твоей привилегии» Лилия Емельянова. Он ничем не отличается от обычной школы: к заведению прикреплена территория всего поселка Западный, однако прием ведется пока есть места. Школа рассчитана на 1100 учеников, но еще предстоит набрать первые классы.

— У нас определена комиссия, график ее работы, — говорит Лилия Емельянова. — После открытия школы первый прием заявлений был в четверг, то есть завтра мы будем издавать приказ. Но пока я никому не отказывала. Чтобы распределить детей на свободные места, нужно понимать наполняемость классов. Каждый класс укомплектован партами на 30 человек. То есть больше в классе быть не может. Если мест нет - это основание для отказа.

По словам Лилии Емельяновой, в некоторых классах сейчас по 24 человека и есть возможность принять детей, а какие-то уже заполнены.

Однако есть еще один нюанс, в новый лицей не принимают детей выпускных классов, им придется доучиваться в Кременкуле или других школах.

— У нас сейчас в Кременкуле обучаются 9 классы, но это никак не связано с закрепленной территорией, — прокомментировала директор. — Это связано с проведением государственной итоговой аттестации. По закону выпускники должны в определенном порядке пройти регистрацию, подать заявление в информационных системах. Поскольку лицей еще не получил аккредитацию, я не имею право проводить процедуру по аттестации. Действительно, мы отказываем в приеме в классы, которые подлежат аттестации: 9 и 11. 10 классы спокойно обучаются.

Что касается деревни Малиновка, она не прикреплена к школе Западного и имеет собственную, поэтому при отсутствии свободных мест отказ со стороны учреждения будет считаться правомерным.

Напомним, в начале 2023 года в микрорайоне «Твоя привилегия» поселка Западный открылась первая школа. ИТ-лицей построен по уникальному проекту и поражает современным оснащением: на уроках используют VR-очки и квадрокоптеры. Школа принимает детей из «Твоей привилегии», «Белого хутора», «Вишневой горки», «Женевы», «Залесья» и других микрорайонов, которые входят в состав поселка.

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