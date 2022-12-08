На Масленицу вместо блинов пончики: семья открыла польский центр и рассказывает о традициях своих предков

Малиновские проводят мастер-классы и рассказывают о традиции поляков. Фото: Анна Малиновская, Польский центр культуры в Копейске, Егор Ивлев.

В Челябинской области живет много национальных семей. «Комсомольская правда – Челябинск» отправляется в гости, чтобы узнать, как соблюдают традиции в современных условиях.

Анна и Владимир Малиновские отмечают католическое рождество, обожают пирог мазурек, говорят друг другу не «спокойной ночи», а «dobranoc» и даже открыли польский центр в Копейске. Они рассказали КП-Челябинск о том, как соблюдают традиции, показали народные костюмы и польские наперстки.

Дети сами принимают традиции. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В СЕМЬЕ СОБЛЮДАЛИ ВСЕ ТРАДИЦИИ

Бабушка Владимира была полькой. Детство он провел вместе с семьей на Западной Украине близко к Польше. Там, как в «Свадьбе в Малиновке» местность то польская, то русская была, отмечают Малиновские. Поэтому там много католиков и тех, кто просто соблюдает традиции.

− Владимир рассказывал: когда маленький был, они не понимали: вроде бы никакой не праздник, а их наряжали. Они шли к бабушке, что-то праздновали. Когда выросли, узнали, что это были польские праздники: католическое рождество и пасха, − рассказывает Анна.

Она не знает точно, были ли в ее семье польские корни. Однако традиции и рецепты национальных блюд она помнит еще с детства. Семья женщины из той части Украины, которая долго была польской.

− В семье моего папы соблюдали все традиции с празднованием католического рождества. Под скатерть соломку клали, на случай, если Христос зайдет, оставляли рюмочку пустую. 12 блюд должно быть на столе, одно из них – фаршированная рыба. В семье моего папы она считалась самым праздничным блюдом. Это типичнейшее польское праздничное, вкусное, тогда дорогое блюдо, − вспоминает с теплом Анна.

Анна с любовью рассказывает о польской культуре. Фото: Егор ИВЛЕВ

РАССКАЗЫВАЕМ О ТРАДИЦИЯХ, КУХНЕ И ПЕСНЯХ

Владимир узнал, что его бабушка полька, когда стал взрослым. Тогда ему захотелось изучить культуру и страну своих предков. Поэтому и вступил в польский центр в Челябинске. Но ездить в другой город было неудобно. Так и получилось, что супруги создали польский центр в родном Копейске.

– Цель нашего центра – рассказать о традициях, кухне, песнях. Приглашали несколько раз хоры: один из Польши, другой из Екатеринбурга с польскими песнями, – делится Анна.

Центр, как и удивительный музей наперстков, находятся на территории швейной фабрики. В комнате есть несколько длинных столов, чтобы проводить мастер-классы и встречи. В углу висят коврики с национальными узорами и календарь с дворцами Польши. Все это привозят либо сами Малиновские, либо друзья из поездок. Внимание привлекают куклы в польских костюмах.

В центре есть уголок с нарядными куклами, ковриками и календарем с дворцами Польши. Фото: Егор ИВЛЕВ

– Национальных костюмов в Польше много. Сколько регионов, столько и видов костюмов, они все очень отличаются. Если регион ближе к Украине - костюм похож на украинский, а если ближе к Германии – на немецкий. У них нет такого, как у нас: один сарафан, одни шаровары. У нас, здесь, тоже есть костюм, мы его разработали по всем правилам и традициям. Есть стилизованные, со стразами. А наш костюм можно было бы носить, если бы мы сто лет назад жили. Он из шерсти, лентами расшит, ручная вышивка на жителе – по всем канонам сделан, – с гордостью рассказывает Анна.

На закрытых витринах стоят польские наперстки и удивительная керамическая посуда. Знатоки только по внешнему виду могут понять, что она из Польши.

– Дома на праздники мы любим в таком чайнике заварить чай. Посуда из города Болеславец очень популярна в Европе. Качественная плотная глина долго хранит тепло, и узор узнаваем. Это как узнаваемый гжель в России. В болеславской керамике узор наносится штампом и потом немного докрашивается кисточкой. Мы даже такой мастер-класс проводили – на одноразовых тарелочках гости ставили штампики, – рассказывает Анна.

Польский центр находится на территории швейной фабрики. Фото: Егор ИВЛЕВ

ТРУДНО СОБЛЮДАТЬ ПОЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ

Малиновские признаются, что в России трудно соблюдать все польские традиции. И дело совсем не в национальных предубеждениях. Просто вас могут не так понять. Например, на следующий день после пасхи в Польше принято обливаться водой. Да-да, молодежь выходит и поливает друг друга, всем весело. А здесь попробуйте хоть брызнуть на кого-нибудь каплями воды, когда на улице еще снег. Поэтому, по словам, Анны, соблюдение традиции больше связано с кулинарией и подготовкой к праздникам.

Из традиционных блюд Малиновские готовят фаршированную рыбу, польское печенье и разную выпечку. Анна отмечает, в Польше праздничная выпечка – песочная: тортики, пирожные и коржики.

− И есть еще пирог мазурек. Если в двух словах, это шарлотка, где вместо яблок сухофрукты и орехи. Она очень необычная, полезная, вкусная, узнаваемая и ни на что другое не похожа, − рассказала Анна. − Празднуем польскую масленицу – толстый четверг (последний четверг перед постом). Если в России на масленицу обычно едят блины, то в Польше – пончики. Мы их печем сами, если нет времени, покупаем. Считается, что если в этот день не съесть пончик, год не будет удачным, − рассказывает Анна.

С традиционной едой связаны и некоторые мастер-классы Польского центра. Например, делают печатный пряник по специальному рецепту и с народными формами.

− В деревянную форму забивается тесто, потом оно переворачивается на противень с красивыми разными узорами. Была такая традиция: на рождение ребенка готовили тесто для пряника на основе меда и яиц. Потом его упаковывали, хранили где-то в подвале. А пряники пекли из этого теста уже на свадьбу. Это не просто еда, а что-то символичное, − рассказывает о традиции Анна.

Мастер-класс по изготовлению пряников. Фото: «Польский центр культуры» Копейск / ВКонтакте.

МИЛА ЛЮБИТ ПОЛЬСКУЮ ШАРЛОТКУ

У Анна и Владимира двое детей: дочь и сын. Миле 15 лет, а Илье 10. Насильно традициям их никто не учит. Мама уверена, дети будут делать то же, что и их родители:

− Они привыкают к еде, которую мы готовим, видят, что мы делаем, слышат слова, которые мы говорим. Конечно, они будут это помнить и потом пользоваться этим. Мила любит польскую шарлотку. Готовит ее вместе со мной. Сама может провести мастер-класс по тем же самым вычинанкам. Ей можно все это поручить. Когда ей было 10 и 12 лет, она ездила в детский лагерь в Польшу. Какие-то слова, стихотворения на польском языке знает, понимает его.

Мила и сама может проводить мастер-классы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

SMACZNEGO И DOBRANOC

О традициях и культуре Польши Малиновские знают много. Но одной теорией не ограничиваются. В семье принято говорить некоторые фразы на польском.

− Приятного аппетита всегда говорим на польском – Smacznego, спокойной ночи – dobranoc. И дети знают эти слова, − объясняет Анна.

Из традиционного женщина первым делом вспоминает. Из цветной бумаги вырезают маленькие элементы, накладывают их друг на друга и получают готовый рисунок.

− Этот декор очень узнаваем – цветы, петушки. Они очень часто используются в эмблемах, узорах. Когда к нам приходят на экскурсии, мы для детей делаем такие мастер-классы по изготовлению вычинанки. Конечно, не очень сложного узора. Например, закладку делаем с девушкой, которая двух петухов в руках держит. Вот такое традиционное рукоделие, − рассказывает Анна.

Мастер-класс по вычинанкам. Фото: «Польский центр культуры» Копейск / ВКонтакте.

КОГДА БАБУШКА ПРОЕЗЖАЛА МИМО, КРЕСТИЛАСЬ

Анна и Владимир стараются активно сотрудничать с другими городами. Проводят мастер-классы в Уфе, Оренбурге и Москве. В Башкирию даже передали семена легендарных даурских лиственниц, которые спилили в Челябинске.

− В доме на углу улицы Красной со стороны Ленина жил статский советник Сапега-Ольшевский. Он был переселенцем из Польши, здесь руководил красным крестом. Все, наверное, знают историю даурских лиственниц. Как-то мы услышали, что из этих деревьев взяли семена и вырастили саженцы. Их высаживали в Саду Победы на ЧТЗ. Мы как польский центр хотели дать им жизнь. Нам выделили несколько саженцев. Парочку мы посадили в городе: где-то они не прижились, где-то их скосили, потому что мы не успели огородить. Несколько мы предложили польским центрам в других городах. В Уфе отнеслись душевно к этой истории. Они посадили несколько саженцев в парке возле городской библиотеки и дали каждому саженцу имя польского поэта или писателя. Они там уже довольно-таки высокие, за ними ухаживают. Один из этих саженцев растет у нашего дома, − поделилась Анна.

Перед вырубкой память о даурских лиственницах успели сохранить. А вот Храму в честь Непорочного Зачатия Девы Марии не так повезло. От него остались только фотографии да легенды.

− В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы раньше стоял польский храм. Он был построен на деньги польских переселенцев, служили там поляки-католики. Разрешили его построить, потому что поляки прорубили гору, где сейчас бизнес-дом «Спиридонов», − рассказала интересную историю Анна.

Правда, католическому храму не повезло. После революции его, как и многие другие, закрыли, размещали там склады и общежитие. А в 1932 году начинили взрывчаткой и взорвали. Всю утварь сожгли в костре на улице. Только одна прихожанка умудрилась спасти деревянную статую Иисуса Христа.

− В советские годы, когда сталинку строили на этом месте, архитектор в память и из уважения внес в декор элементы этого храма. Например, очень узнаваемы башенки на крыше, декор у окон. Владимир вспоминает, что когда бабушка проезжала мимо этого места, крестилась. Она знала про этот храм и крестилась в память о нем.

Тот католический храм сохранился только на фото. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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