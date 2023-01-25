«Моя машина спасла всем жизни!»: очевидцы и водитель рассказали подробности ДТП с вылетевшей на тротуар маршруткой

Маршрутка остановилась буквально в полутора метрах от жилого дома № 95 на улице Дзержинского. Фото: предоставлено КП

Слезы, помятая иномарка и спасенные жизни. Все это о сегодняшнем ДТП с 75 маршруткой на Дзержинского. Она резко свернула с дороги на парковку, протаранила машину и вылетела на тротуар перед аптекой в доме № 95. Благо, пешеходов в этот момент не оказалось. Пострадавших нет. Но есть расстроенные. Кого и почему опасные маневры довели до истерики, и что стало их причиной – побывали на месте по горячим следам и узнали все из первых уст.

«МОЯ МАШИНА СПАСЛА ВСЕМ ЖИЗНИ!»

– Если бы не моя машина, пассажиры разбились бы насмерть! Она затормозила маршрутку и спала всем жизни. Иначе бы та в стену влетела. И взорвалась бы, наверное. С такой скоростью мчалась! – рассказывает КП-Челябинск заплаканная Ольга.

Она работает в аптеке, рядом с которой все и произошло. Была на кассе, услышала сильный грохот. Глянула в окно – а там маршрутка таранит ее припаркованную иномарку и залетает на тротуар. Женщина тут же бросилась на улицу.

Утро среды очень расстроило челябинку Ольгу. Фото: предоставлено КП

Увиденное ее шокировало. Любимую KIA отбросило и развернуло. Правое крыло разворочено. Колпак на колесе в дребезги. Поворотника и след простыл. Бампер треснул. Хозяйка тут же в слезы.

Последствия столкновения с маршруткой Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

– Говорит, машина не битая была. Мол, что теперь с ней делать. Мы давай успокаивать, – рассказывает КП-Челябинск продавец Неля из соседней кулинарии. – Товар раскладывала. Смотрю – маршрутка под окнами. Думаю, офигел что ли, сюда заезжать! Оказалось, авария. Хорошо что, в мою машину не влетел. Убила бы на месте!

Тормоза у маршрутки не отказали – об этом говорят следы от шин на тротуаре Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

На тротуаре теперь черные полосы – тормозной путь. Маршрутка успела остановиться буквально в полутора метрах от жилого дома. Конечной стали сугроб и кусты.

Место на Дзержинского людное. Но чудом под колеса махины никто не попал Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Благо, пешеходов в тот момент не было. Под колеса никто не попал. Пассажиры тоже не пострадали. Всего их было трое, сообщили КП-Челябинск в городском ГИБДД. Ушли своими ногами, добавляют очевидцы.

ДТП оформил выездной комиссар. Решили обойтись европротоколом. Свою вину водитель не отрицал, говорит Ольга. Причину опасного маневра объяснил тем, что его подрезали.

Постоянные звонки из страховой и наши вопросы отвлекли Ольгу от работы. Ее подменили коллеги Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

В разговор вмешался проходивший мимо Икрам. Он тоже работает водителем на 75 маршрутке. Коллегу оправдал. Говорит, на Дзержинского такое бывает частенько. Однажды на этом месте он и сам влетел в машину.

– Девчонка за рулем была. Пятилась задним ходом с парковки. По сторонам не посмотрела. Я по тормозам, но было уже поздно. Думаю, и в этот раз что-то схожее случилось.

Гадать не стали. Связались с водителем напрямую. 30-летний Руслан рассказал, как все было:

– Ехал по крайней правой. Слева черная легковушка. Вдруг она неожиданно решает запарковаться. И подрезает. Экстренно тормозить не стал, напугался за пассажиров. Выбора не было, пришлось свернуть вправо, на парковку. А там гололед, еле успел остановиться и не въехать в дом.

75 маршрутка в сугробе у дома оставила кусок бампера Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Руслан добавляет, что вовсе не мчался – не превышал 30-40 км в час. Из повреждений у маршрутки – разлетевшийся бампер и царапины. С места ДТП водитель уехал своим ходом и на этой же машине сразу продолжил работать. Ольгу просил не переживать: сказал, что страховка есть, ущерб возместят.

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