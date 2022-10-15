В Совете Федерации наградят челябинку, которая поймала выпавшего из окна ребенка

Девушка планирует стать психологом и работать в МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В Совете Федерации наградят 16-летнюю челябинку Екатерину Юльтимирову. В июле этого года девушка поймала двухлетнего ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. Слава о ее поступке разлетелась по всей стране, и теперь Катю пригласили на церемонию награждения проекта «Дети-герои», которая пройдет 3 ноября в Москве. Там будут чествовать подростков, совершивших героические поступки.

Напомним, чудесная история спасения случилась 14 июля на улице Дружбы в Челябинске. Катя стояла с подружками во дворе пятиэтажки, когда заметила маленькую девочку в окне на третьем этаже. Малышка залезла на подоконник и оперлась руками о москитную сетку.

Через какое-то время она продавила сетку и полетела вниз. Катя среагировала моментально – поймала девочку на руки и упала вместе с ней, смягчив падение.

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