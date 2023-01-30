В Челябинской области 9-летний мальчик сбежал от агрессивной матери к соседям

Мать больше интересовалась алкоголем, чем благополучием сына Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области ребенок сбежал от пьяной матери и спрятался у соседей. Теперь мальчика забрали из дома, а женщине грозит наказание.

О проблемах в семье девятилетнего ученика с запозданием узнали в школе поселка Береговой Каслинского района. 25 января ученик пришел на уроки с пустыми руками. Мальчик объяснил учителю, что тетрадки и пенал не принес, так как не ночевал дома. Оказалось, что ему пришлось провести ночь у соседей, прячась от матери.

Накануне вечером 44-летняя женщина напилась спиртного и пришла в дурное расположение духа. Испугавшись материнской агрессии, сын ушел и дома. К счастью, он не остался на улице, а постучал к соседям.

Встревоженные рассказом ребенка, учителя обратились в полицию. Домой к мальчику немедленно приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

— На месте было установлено, что женщина находится в алкогольном опьянении, в доме антисанитарные условия, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Школьника решили больше не подвергать опасности и отвезли в центр помощи детям.

— Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение женщины к предусмотренной законодательством ответственности, — уточнили в региональном полицейском главке.

Напомним, жительница Челябинской области обвинила сотрудника интерната в избиении дочери. По словам женщины, воспитатель чуть не задушил 12-летнюю девочку.

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