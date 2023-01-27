«Мама, меня чуть не убили»: воспитателя интерната обвиняют в издевательствах над школьницей в детском лагере под Челябинском

На 12-летнюю девочку в лагере напал 65-летний мужчина. Фото: предоставлено КП

На Южном Урале разгорается новый скандал в детском лагере. Жительница Челябинска Марина К. пожаловалась на 65-летнего воспитателя интерната, который «едва не задушил» ее 12-летнюю дочь Алину (имена изменены). По словам женщины, конфликт возник из-за музыки. К делу подключилась полиция, но мужчина отделался лишь административным протоколом. Марина пытается добиться справедливости и привлечь воспитателя к уголовной ответственности, а также запретить ему работать с детьми.

«ПРИЖАЛ К БЕСЕДКЕ И ДУШИЛ»

Инцидент случился еще 20 июня 2022 года в лагере Сосновского района. После обеда дети пошли в беседку, которая находилась на территории их отряда, чтобы послушать музыку. Но это не понравилось одному человеку — Михаилу С. (имя изменено). К лагерю он отношения не имеет, тогда мужчина работал воспитателем в челябинском интернате и привез детей на отдых.

— Мужчина пришел в беседку и потребовал выключить музыку. Дети ответили, что у них есть свободное время до сончаса, и они хотят послушать музыку. Такой ответ Михаилу не понравился, и через некоторое время он напал на мою дочь, — утверждает Марина. — Он прижал ее к беседке, одной рукой держал за руки, чтобы она не могла сопротивляться, а другой — душил. Это подтверждает судмедэкспертиза, а также синяки на шее и показания свидетелей.

По словам Марины, остальные дети были шокированы от увиденного, но никто ничего не мог сделать. Лишь один мальчишка побежал за воспитателями и вожатыми. Когда они пришли, Михаил отпустил школьницу.

— Только тогда моя дочь смогла вздохнуть. Она действительно думала, что умирает, и потом сказала мне: «Мама, меня чуть не убили».

Как рассказывает женщина, администрация лагеря даже не позвонила ей, чтобы рассказать о случившемся. Дочь была недоступна — находясь на отдыхе, она разбила свой телефон. Лишь поздно вечером Марина узнала об избиении, поэтому утром следующего дня приехала в лагерь.

Туда же она вызвала и полицию. Сотрудники опросили свидетелей и составили протокол об административном правонарушении по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Именно такой расклад и возмущает маму девочки. Она добивается уголовной статьи.

— Моя дочь давала показания и сказала, что ее чуть не убили. Сотрудница полиции спросила, как она это поняла, на что ребенок ответил: «Когда человек не дышит, он умирает. А я не могла дышать».

По словам Марины, воспитанники Михаила подходили к ним и предлагали не связываться с мужчиной. Якобы он их регулярно избивает, они жалуются, но им никто не верит. Кроме этого, как рассказала мама девочки, однажды мужчина ходил по лагерю с голым торсом и предлагал детям сигареты.

«ДАЛ ПОЩЕЧИНУ, ЧТО-ТО ТАКОЕ БЫЛО»

В детском лагере подтвердили факт случившегося. Вот, что сотрудница оздоровительного центра рассказала КП-Челябинск:

— С этим всем полиция разбиралась. Не могу сказать, насколько это правда, душил он ее или нет, грубо ли она с ним разговаривала. Он поднял на нее руку, дал пощечину, что-то такое было. Этот человек трудоустроен не у нас, он приехал со своими детьми из интерната. Он и раньше к нам приезжал, но никогда ничего подобного не было замечено. Никакого грубого обращения с детьми.

КП-Челябинск связалась с директором интерната, где работал Михаил, чтобы узнать, числится ли этот мужчина в штате сотрудников до сих пор. Но руководитель учреждения отказалась разговаривать с журналистами.

— Никаких комментариев по данному вопросу я давать не намерена, всего доброго, — сказала директор интерната.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала, что обращений к ней по этой ситуации не было. Омбудсмен пообещала сделать запрос в органы и узнать подробности инцидента.

КП-Челябинск также сделала запрос в ГУ МВД России по Челябинской области. Мы опубликуем ответ полиции сразу после получения.

СКАНДАЛЬНОЕ ЛЕТО В ЛАГЕРЯХ

Напомним, лето 2022 года было действительно жарким в лагерях Челябинской области. В лагере «Карагайский» под Магнитогорском в избиениях обвинили воспитателя. Дети засняли на видео, как она отбирает телефон у девочки.

Позже скандал возник в детском центре «Уральские зори» — там дети уже сами избили школьницу и тоже зафиксировали все на телефон. А в «Горном ущелье» ребенок и вовсе попал в реанимацию после того, как проглотил снюс.

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