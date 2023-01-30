В центре Челябинска маршрутка с пассажирами снесла светофор

Фото: Госавтоинспекция Челябинска

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Один из них после столкновения снес светофор. Момент аварии засняла камера видеонаблюдения города.

На кадрах видно, как маршрутная ГАЗель едет прямо по крайне правой полосе, и в этот момент перед ним перестраивается ПАЗ. Затем происходит столкновение, в результате чего микроавтобус сносит светофор.

В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что за рулем ГАЗели находился 46-летний находился мужчина. Автобусом ПАЗ управлял 62-летний водитель.

— В результате ДТП никто из его участников не пострадал. Водитель автомобиля ПАЗ свою вину признает, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

На прошлой неделе в Ленинском районе Челябинска маршрутка протаранила парковку и чуть не влетела в крыльцо аптеки. Никто не пострадал, однако микроавтобус повредил стоявшую неподалеку машину.

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