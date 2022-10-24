«Шьем с любовью»: женщины-волонтеры Челябинской области объединились, чтобы одеть мобилизованных

Девушки уже отшили флисовые кофты. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Кто-то кроит, кто-то сшивает, кто-то вяжет, а кто-то - валяет. Работают каждую свободную минутку. Эти девушки, женщины, бабушки и даже дети Челябинской области объединились, чтобы сшить и связать как можно больше теплых вещей, белья и носков для мужчин, которые отправились защищать Родину. С каждым днем сообщество женщин-волонтеров «Шьем для наших Озерск» прирастает новыми членами.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Объединение мастериц выросло из большого волонтерского движения «Ресторанчик для наших», в рамках которого швеи объединяются в разных городах и отшивают для военнослужащих одежду.

Волонтеры вяжут носки, а дети - вкладывают записки. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— Сначала нас было двое – Марина Двойникова и я. Увидела ее пост. По образованию я портной, думала, отошью партию повязок и все. Но потом начали приходить по зову сердца швеи с ближайших городов - Кыштыма, Каслей, Вишневогорска, Новогорного, Метлино и других городов, появились люди, которые хотят помогать делом и деньгами, — рассказывает основательница движения из Озерска Яна Иванцова. — Так к нам присоединилось больше 20 швей и девочек, которые вяжут носки. В нашей команде есть профессионалы и любительницы шить, вязать на дому.

Жительница Озерска Ирина давно хотела как-то помочь, но не знала как. Она не швея, но машинка дома есть – подшивала для семьи вещи.

— Сшила 100 повязок «свой-чужой», буду шить семейные трусы, - рассказывает Ирина, добавляя, что к ней присоединилась мама – вяжет носки, и дочь – пишет записки солдатами и вкладывает внутрь.

Фото: предоставлено КП-Челябинск

Кристина тоже самоучка – мужские вещи шьет первый раз. Анна держит в руках иголку уже около года. Ольга, чтобы помочь девочкам, вспомнила школьные уроки шитья. Еще одна волонтер – Марина пришла к Яне Иванцовой, чтобы отдать шерсть для изготовления поясов, и так прониклась, что сейчас шьет толстовки.

Есть и профессионалы: Ирина по первому образованию портной, а Марина Двойникова – профессиональная швея со стажем больше 20 лет. Еще одна неравнодушная – Ирина – моет, сушит и теребит шерсть на пояса, попутно шьет белье.

Шьют и повязки и белье. Фото: предоставлено КП-Челябинск

— Мне помогает мама 87 лет. Говорит, не думала, что опять фронту будет помогать, - говорит Ирина.

Девчонки признаются: объединились, чтобы поддержать мужчин, которые отправились защищать Россию, оказать посильную помощь. Движение еще только набирает обороты – шьют и вяжут мастерицы из своих запасов и материалов, подаренных неравнодушными жителями.

Фото: предоставлено КП-Челябинск

«БАБУШКИНЫ» РАСЦВЕТКИ ТОЖЕ ПОДОЙДУТ

Помимо повязок, трусов боксеров и «семейников» девушки на деньги, перечисленные горожанами, купили рулон флиса и отшили толстовки, чтобы бойцам было тепло и уютно в свитерах, сшитых с любовью. Говорят, принимают любую ткань – даже производства СССР из запасов: такое белье, по их словам, пригодится для госпиталей.

На помощь волонтерами приходят и предприятия – на Кыштымской трикотажной фабрике согласились раскроить ткань на боксеры. Делают девушки и стеганые пояса из собачьей, верблюжьей, овечьей шерсти, чтобы солдаты восстанавливали силы и лечили спину.

Из шерсти делают стеганые пояса. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Девушки изготавливают стельки из старых мутоновых шуб и овчины. Каждая – делает то, что может, чтобы помочь. В планах у девушек шить балаклавы, снуды, термобелье, спальники, теплые пижамы. По словам Яны Иванцовой, заказ приходит из Белгородской области, где находится волонтерский пункт. Они пишут, что нужно – девчонки отшивают. Вот сейчас как раз готовится первый груз к отправке, но пока не решен вопрос с доставкой – оказалось не все так просто.

Белье шьют из любых подходящих тканей. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Мастерицы с радостью принимают любую помощь – материалы и деньги для покупки тканей. Если вы тоже хотите помочь – в группе ВК «Шьем для наших Озерск» можете узнать, как это сделать. На зов уже откликаются как обычные жители, так и предприятия. О группе узнали и в мэрии Озерска – попросили сшить 500 трусов и 500 футболок для мобилизованных. Ткань они предоставят, с раскроем поможет Кыштымская трикотажная фабрика. Такие пакеты с футболками, носками, футболками и бельем «Маяк» отправит озерским мобилизованным.

— Мы нужны нашим бойцам, наша любовь и поддержка придаёт им сил и все они наши!!! Мы их тыл и опора, так было и будет всегда! – говорит Яна Иванцова.

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