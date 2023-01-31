Каждая церемония рождает чувство гордости за малую родину. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Церемония вручения премии «Светлое прошлое» стала уже традиционной и долгожданной. В 19-ый раз в Челябинск пригласили уважаемых людей, которые когда-то здесь жили или работали, а теперь гордо носят звание «южноуралец». И каждый раз слышны восклицания зрителей: «Ого, он что из Челябинской области?!».

В театра драмы сейчас ремонт, поэтому церемонию перенесли в театр оперы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первыми наградили ученых - физика Павла Бутырина и филолога Владимира Катаева. Оба родились в Челябинске, а сейчас работают в Москве.

- Я учился в 10-ой мужской школе Челябинска, - рассказывает Владимир Катаев, почетный профессор нескольких зарубежных и российских университетов, в том числе ЮУрГГПУ. – Я помню, нас водили в здание оперного театра, чтобы показать, как идет реконструкция. Здесь же в годы войны был завод. Реконструкцию делали пленные немцы.

Павел Бутырин признался, что сейчас на экзаменах пачками забирает у студентов телефоны. Вот такие современные шпаргалки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владимир Катаев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Двое лауреатов стали знаменитыми, работая на телевидении. Телеведущий Сергей Малоземов, рассказывающий в эфире канала НТВ о «диете смерти», клонировании и влиянии больших городов на здоровье человека, сам родим из Миасса. А вот продюсер, сценарист фильмов «Холоп» и «Интерны», актер Антон Морозенко родился в Кургане, а в Челябинске учился в юридическом институте и играл в команде КВН «ЛУНА».

- В зале сидят мои родители. Папа мня часто спрашивал, когда же я найду нормальная работу и перестану смешить людей. Пап, вроде нормальная у меня работа, - сказал, держа статуэтку Эрнста Неизвестного и диплом, Антон Морозенко.

Награду ему вручал актер Георгий Дронов, известный по сериалу «Воронины».

- Впервые пожалел, что я не челябинец, - посетовал со сцены актер.

Сергею Малоземову награду вручила Ирина Текслер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Появление Георгия Дронова стало сюрпризом для зрителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Антон Морозенко.

Офтальмолог и специалист по онкологии Ирина Панова стала не только лауреатом, но и сама подарила зрителям музыкальный подарок. Вместе с выпускницей челябинского медуниверситета, актрисой дубляжа (чьим голосом разговаривают Умка, мамонтенок и Чебурашка) Ларисой Брохман она исполнила песню. «Врачихи» - так в шутку окрестили дуэт ведущие Марина Есипенко и Олег Митяев.

Ирина Панова помогает людям смотреть на мир. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сцене оперного зазвучал голос Марии Гавриловой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сергей Корчагин входит в топ контрабасистов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Премию вручили волейболистке, серебряному призеру Олимпиады Анастасии Кодировой, музыканту и участнику нескольких московских джазовых коллективов, контрабасисту Сергею Корчагину, солистке Большого Театра Марии Гавриловой. Первая солистка Мариинского театра Анастасия Колегова не смогла приехать на церемонии по состоянию здоровья – неудачно упала. А по традиции статуэтку вручаются только на южноуральской земле, поэтому ее ждут на следующий год.

Кроме того, премию присудили президенту группы «Магнезит» и общественному деятелю Сергею Коростелеву.

Олег Митяев и Марина Есипенко - авторы идеи и бессменные ведущие церемонии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Атмосфера светлого прошлого. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большой фоторепортаж с церемонии смотрите в фотоальбоме в нашей группе ВКонтакте.

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