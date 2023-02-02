Там гуляла «голубая кровь», продавали заводы и знакомились с любовницами: история челябинского ресторана «Ялта», который не пережил советскую власть

Расцвет ресторана "Ялта" пришелся на 1914 год. Фото: предоставлено ОГАЧО

Белый рояль, цыгане, дамский духовой оркестр, роскошь Европы и исключительно русская кухня. Ресторан «Ялта», который находился на месте нынешнего цирка и ТК «Набережный», был центром деловой и развлекательной жизни Челябинска конца 19 века – начала 20 века. Именно здесь гуляла «голубая кровь» - офицеры, высокопоставленные казаки, купцы и промышленники. А еще – здесь готовили уникальные рыбные блюда. Откуда такое название у ресторана, почему туда не брали на работу местных официантов и зачем была нужна комната для незамужних дам – вместе с кулинаром, возрождающим уральские блюда, Алексеем Белкиным и историком, замдиректора челябинского госархива Николаем Антипиным вспоминаем историю знаменитого ресторана.

ОТ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА ДО МОДНОГО РЕСТОРАНА

Дворовое место, где находилось здание ресторана, принадлежало Александру Васильевичу Антонову. По словам Николая Антипина, он, вероятно, происходил из крепостных крестьян и в конце XIX века обосновался в Челябинске. Сама усадьба находилась, как раньше говорили, в Заречье (за рекой Миасс) – на углу улиц Екатеринбургской (ныне Кирова) и Зареченской (она сейчас не существует, на ее месте стоит ТК «Набережный»), недалеко от моста через реку в 14 квартале, дворовое место № 135.

2 Екатеринбургская улица, вид от моста, здание справа склад Аксай - будущий ресторан Ялта. 1900 г. Фото: предоставлено ОГАЧО

Место хорошее: одна из главных улиц города, а рядом - Хлебная площадь, где шла торговля. В 1894 году усадьба представляла собой деревянный дом на две комнаты, крытый тесом, погреб и конюшню, крытую дранью (так называют «деревянную черепицу», - прим. автора). Вся недвижимость оценивалась в 200 рублей.

Но уже в 1900-1901 года Антонов снес деревянный дом и на его месте построил «каменное, крытое деревом.

— По-видимому, Александр Антонов решил монетизировать выгодное расположение своей усадьбы, и построил на своем дворовом месте деревянный склад на каменном фундаменте с подвальным этажом, который сдавал в аренду акционерному обществу «Аксай» для запасного склада. Акционерное общество занималось производством сельскохозяйственный машин и оружия, его основной склад располагался напротив - на Хлебной площади, сегодня на этом месте стоит зал органной и камерной музыки «Родина», — говорит Николай Антипин.

План Челябинска, 1873 г. Фото: ОГАЧО

В 1910 году склад «Аксай» переехал в центр города к Христорождественскому собору (сейчас это площадь перед оперным театром), а Антонов взялся за перестройку бывшего склада. К 1916 году новый дом получил статус флигеля (вероятно, это был жилой дом хозяина), а оценочная стоимость усадьбы увеличилась до внушительной суммы для Челябинска начала XX века – 2000 рублей.

К 1916 году усадьба Антонова оценивалась в рекордные 2000 рублей. Фото: ОГАЧО

— В перестроенном здании склада А. В. Антонов открыл ресторан «Ялта», подвальный этаж сдавался в аренду, там разместилась «Булочная и хлебопекарния Т. Х. Власовой». Вероятно, в ресторанном бизнесе участвовали родственники Антонова, например, в публикациях челябинской газеты «Голос Приуралья» упоминается Петр Антонов, возможно, он был братом Александра Антонова, — говорит Николай Антипин.

СТИЛЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ, А ГУЛЯНИЯ - РУССКИЕ

В ресторане «Ялта» всегда было многолюдно и шикарно. Алексей Белкин буквально по крупицам – из газет, записей работников и других источников - собирал информацию о ресторане. По его словам, название «Ялта» Антонов дал в честь своей любовницы из этого города. Стилистика поддерживалась и в интерьере – например, стояли раскидистые пальмы в здании. Сам ресторан был разделен на комнаты, где могли обедать от 4 до 20 человек.

— Общих комнат, как правило, не было. Были бильярдные, комната для игры в фанты, курительные комнаты, их называли трубочными, а для балов использовали цокольный этаж. При входе всегда стоял сапожник, который вытирал обувь. Без этого никак - ведь пол в ресторане устелен красными дорожками и бархатцами. А уже ваксовик натирал сапоги ваксой и щеткой. Гардеробные были разделены на мужскую и женскую. Дамская комната - всегда с окном для естественного света и пудреницами, — говорит Алексей Белкин. — Для легких знакомств можно было зайти в специальные комнаты, куда был закрыт доступ замужним дамам. Вообще в каждой комнате царила своя атмосфера.

Ул. Кирова, 1937 г. Фотография В.И. Тишечкина.

Кстати, подачники (официанты – прим. автора) в «Ялте» были только привозные – из Тюмени и Екатеринбурга. Они работали вахтами и жили при ресторане. Местные, мол, ленивы, семьи под боком мешают работать с полной отдачей. Привозные подачники - были определенной «фишкой» уральских ресторанов.

— В «Ялте» часто столовались офицеры, промышленники – половина всех сделок с землей, заводами, домами заключались именно в этом ресторане. Завсегдатаями были братья Валеевы, — говорит Алексей Белкин.

В ресторане проводились музыкальные дни. Стоял рояль, выступали в формате а-капелла, популярны были цыганские вечера. Вот несколько объявлений из газеты «Голос Приуралья», которые предоставил Николай Антипин.

5 мая 1913 года. Реклама:

«Ресторан «Ялта». 1-й дебют 10 мая 1913 года известного интернационального русско-цыганского ансамбля Н. В. Никифорова. Малороссийская капелла при участии солистов и солисток. Цены на напитки и кушанья значительно понижены».

19 января 1914 года. Реклама:

«Ресторан «Ялта». Ежедневно во время обедов с 2 до 4 часов дня и с 9 часов вечера до 2 часов ночи играет дамский смешанный оркестр из 20 персон под управлением дирижера С. Н. Афеногенова. Буфет снабжен лучшими русскими и иностранными винами. Образцовая кухня под наблюдением опытного кулинара. С почтением, П. В. Антонов».

Были и курьезные случаи. 9 ноября 1914 года. Хроника:

«Склад вин. 6 ноября в 5 часов вечера полицейский урядник 1 части Серегин, получив сведение о производимой челябинским мещанином Петром Антоновым, бывшим содержателем ресторана «Ялта», тайной торговле винами, явился в помещение ресторана. Он обнаружил в нижнем этаже в кладовой спрятанными вина, коньяк, мадеру, шампанское и др., всего около пяти ведер. Во время отобрания ящиков с винами Антонов предлагал уряднику взятку в 10 рублей».

В ресторан «Ялта» было попасть не так-то просто. Но на обедню или, например, субботнюю трапезу можно было записаться. В такие дни, говорит Алексей Белкин, например, готовили большого осетра, его разделывали и накладывали прямо при гостях.

Ул. Кирова, 117. 27.05.1969 г. Фотография В.Д. Гайдаша.

ЗНАМЕНИТЫ РЫБНЫМИ БЛЮДАМИ

В «Ялте» подавали много блюд из местной озерной и привозной рыбы. Стояли порядка 10 бочек с озерной рыбой, приезжали купцы и менялись на бочку рыбы с северных морей – чавычу, горбушу и пр. Любой гость мог выбрать из бочки живую рыбу, которую приготовят ему в выходной, или купить тут же домой. Готовили еду в печи. Кстати, в рамках проекта «Кулинарные рассказы Белкина» мы уже готовили одно из рыбных блюд «Ялты» - казачьи бусы.

— Фирменным блюдом была уральская буженина. Ее нарезали на большие куски для мужчин, и на тонкие – для женщин. В ресторане подавали напитки и настойки из уральских яблок и груш, а мужчины традиционно предпочитали пшеничную водку, — говорит Алексей Белкин. — В меню «Ялты» было не меньше 80 рецептов, и это без закусочных блюд! Мне удалось возродить 17. Помощник повара прятал кулинарные книги под пол, и когда при уже советской власти их нашли – то просто сожгли. Мне удалось по отдельным запискам и перепискам восстановить лишь малую часть.

Пиком популярности ресторана «Ялта» стал 1914 год, он пережил даже революцию, а вот советскую власть нет. В послевоенное время в здании располагалась артель инвалидов «ХХ лет РККА», затем долгое время швейное ателье № 3. Оно снесено во время реконструкции улицы Кирова в 1978 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.