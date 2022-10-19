«Перешли на турецкие и китайские горки»: строительство аквапарка в Челябинске подорожало с 2 до 5,2 млрд рублей

В аквапарке будут горки из Турции и Китая. Фото: Иван МАКЕЕВ

Аквапарку в Челябинске все-таки быть. Об этом КП-Челябинск сообщил инвестор проекта и депутат Госдумы Олег Колесников, который, кстати, записался добровольцем на спецоперацию.

— Это большая компания, много юридических лиц. Сегодня будет совет директоров корпорации «Туризм.РФ», которая заходит к нам в уставной капитал. Аквапарк делается. 1 декабря мы сдаем оставшуюся документацию на гостиницу и на аквапарк в госэкспертизу. Поэтому аквапарк будет построен, — уверен Олег Колесников.

При этом предприниматель отметил, что проект сильно вырос в цене. В 2021 году он оценивался примерно в 2 млрд рублей. В этом году к проекту пришлось добавить большую гостиницу, чтобы войти в федеральные программы по развитию туризма.

— И все вы знаете, что произошел рост цен. У нас было заложено оборудование немецкой фирмы, они отказались поставлять, мы перепроектировали. Перешли на турецкие и китайские горки. Наверное, в декабре и январе начнем интенсивно делать в рамках нового проекта. Стоимость проекта 5,2 млрд рублей. Такого проекта в России больше нет. Аквапарк будет, — сообщил КП-Челябинск Олег Колесников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru