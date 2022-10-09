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Общество9 октября 2022 5:57

«Перенес плановую операцию»: челябинский депутат Олег Колесников рассказал, когда отправится на фронт

Второй депутат Госдумы от Челябинской области намерен отправится добровольцем на СВО
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Олег Колесников изъявил желание записаться в добровольцы еще в конце сентября

Олег Колесников изъявил желание записаться в добровольцы еще в конце сентября

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Депутат Госдумы Олег Колесников, который обещал построить аквапарк в Челябинске, записался в добровольцы на спецоперацию.

— Олег Колесников готовится к отправке в середине октября. Заявление парламентарий подал еще в конце сентября, но за неделю до объявления частичной мобилизации он перенес плановую операцию, после которой проходил реабилитацию, — сообщается в Telegram-канале народного избранника.

Ранее в учебку уехал его тезка — депутат Госдумы Олег Голиков. Вот как он объяснил свое решение. Олег Голиков прикреплен к Ясиноватой и доставлял в регионы Донбасса и освобожденные территории гуманитарные грузы.

— В учебные части в ближайшее время также отправляются председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координировал работу медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол, — поведал подписчикам Олег Колесников.

Напомним, Олег Колесников намеревался построить в Челябинске аквапарк. Потом случился скандал со сменой компании-застройщика. В рамках обращения к Заксобранию региона губернатор Алексей Текслер анонсировал аквапарк на Северо-Западе, который появится благодаря частным инвестициям.

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