Здоровье или удобство? Детскую поликлинику в Чурилово закроют из-за сильной трещины

Состояние поликлиники давно вызывает вопросы. Фото: соцсети.

Единственная детская поликлиника в микрорайоне Чурилово в Челябинске не продержалась до окончания строительства нового здания. Ее придется закрыть. Информацию «КП-Челябинск» подтвердила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Здание дало сильную трещину, и родителей с детьми временно будут принимать в филиалах.

— Дети пока будут маршрутизированы в другие структурные подразделения поликлиники, — прокомментировала Ирина Гехт. — С городом отрабатываем транспортную логистику, чтобы это было удобно. Идет поиск нового помещения.

Информация о закрытии поликлиники вызвал бурю негодования у родителей. Если раньше их беспокоила безопасность здания, то теперь удаленность филиалов, куда придется возить детей. В чатах детских садов родителей попросили забрать медицинские карты и сообщили, что принимать теперь будут в других помещениях ДГКБ№1.

— Новой поликлиники еще нет, а эту уже закрывают, — пишет Юлия Гурьевских. — Почему жители должны с детьми кататься по городу по другим больницам? Неужели нельзя оставить эту пока строится новая?

Здание поликлиники - бывший офис агрокомплекса.

— Дети до года должны каждый месяц посещать и прививки делать, — пишет другая мама. — А дети, кто в садик пошел, очень часто болеют, пока иммунитет не установится. А возить их в транспорте, где рассадник инфекции, вообще не хочется.

Вопрос об аварийном состоянии детской поликлиники на Трашутина,1 в Чурилово поднимался еще в сентябре. Жители разместили фотографии здания с трещинами. Это помещение раньше принадлежало агрокомплексу «Чурилово», и офисные помещения переделали в медицинские кабинеты.

Также Ирина Гехт уточнила, что сейчас завершается проектирование новой поликлиники, она должна решить проблему жителей Чурилово.

— В перспективе строительство новой поликлиники, завершается проектирование, — сказала первый вице-губернатор.

Ранее Ирина Гехт рассказывала в интервью журналисту «КП-Челябинск», что новое здание вместит сразу взрослую и детскую поликлиники. Ее строительство обойдется в 3 млрд рублей и займет около двух лет.

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