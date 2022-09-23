Новая поликлиника в Чурилово будет стоить 3 млрд рублей

В нынешней поликлинике на стенах появились трещины. Фото: А.Л. Текслер, помоги! / vk.com

Новая поликлиника в челябинском микрорайоне Чурилово будет стоить 3 млрд рублей. Об этом КП-Челябинск рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

— Проект сделали просто роскошный, очень красиво все. Там и детская, и взрослая больница с разными выходами. Но сейчас такая экономическая ситуация, посмотрим, насколько у нас будут возможности это все сделать. Но я думаю, что будем искать средства, потому что Чурилово у нас в приоритете, — уточнила Гехт.

Строительство поликлиники займет минимум два года, ее площадь составить 19 тысяч квадратных метров. По словам Ирины Гехт, из-за того, что микрорайоны строились без социальной инфраструктуры, приходится сейчас догонять и создавать там школы, детские сады и больницы.

— Такая же история у нас на Северо-Западе, но там зашла «Полимедика». Мы закрыли этот пробел за счет частных врачей, которые принимают пациентов в кабинетах на первых этажах домов. Но для частников менее суровые правила, они могут себе позволить гораздо больше, поэтому сейчас, возможно, поговорим с полимедикой, чтобы они и в Чурилово открылись.

Напомним, сейчас на весь микрорайон Чурилово работает единиственная детская поликлиника на Трашутина, 1. На днях там появились широкие трещины, которые перепугали посетителей.

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