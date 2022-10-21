Россельхознадзор подключился к расследованию гибели косуль от неизвестной болезни в Курганской области

Что стало причиной заразной болезни, все еще неясно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Россельхознадзор подключился к расследованию массовой гибели косуль от неизвестной болезни в Курганской области. Специалисты отобрали пробы погибших животных и направили их в лабораторию Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных, которая находится в городе Владимир. Кроме этого, были взяты образцы земли и растений, чтобы выяснить, имеет ли место быть отравление химикатами или радиацией.

Никаких возбудителей не выявили, поэтому проясняющих результатов это не дало. Правительство области собирало внеочередное заседание по этим вопросам, но что стало причиной заразной болезни у косуль, все еще неизвестно. Власти отмечают, что новые случаи в регионе не появляются.

— Официально зафиксировано, что пало 33 особи, еще более 10 заболевших особей были отстреляны охотниками, — рассказали в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Тем временем, расследование продолжается. 23 октября в Курганскую область приедет представитель Федерального центра охраны здоровья животных.

Напомним, накануне стало известно о массовой гибели косуль от некого заболевания. Зараженные животные начинают себя странно вести, бегать по кругу, а их глаза наливаются кровью. По некоторым данным, погибло около 70 голов в Далматовском районе.

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