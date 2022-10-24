Как инвестировать в недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга, не выезжая из Челябинска

Фото: агентство недвижимости «ANB недвижимость»
Рынок недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга всегда казался недоступным из-за высоких цен на квартиры. Но с появлением субсидированной ставки по ипотеке приобрести жилье стало возможным с низкими ежемесячными платежами в пределах 20 000 рублей, что сопоставимо с платежом по ипотеке в челябинской новостройке.
Сейчас выгодно покупать малогабаритные квартиры в спальных районах, расположенные около станций метро и остановок общественного транспорта — это недорогие предложения, подходящие широкому кругу арендаторов и тем, кто планирует переезжать в одну из столиц страны.
Фото: агентство недвижимости «ANB недвижимость»
Почему покупка недвижимости в Москве или Санкт-Петербурге сейчас очень выгодна?
1. Недвижимость, которую вы приобретаете, будет только дорожать. Темп роста стоимости будет зависеть от площади квартиры и расположения жилого комплекса.
2. Уникальная ставка от застройщика от 0,01%! Это предложение доступно у застройщика, и специалисты агентства «ANB недвижимость» помогут одобрить ипотеку по субсидированной ставке на весь период кредитования.
3. Ежемесячный платёж по ставке 0,01%, в среднем, составляет 20-25 тысяч рублей, а сдав жильё в аренду, можно рассчитывать на доход в районе 40 тысяч рублей.
4. Покупателю будет предложен выбор более чем из 30 жилых комплексов по ипотеке с «нулевой ставкой»
5. Экскурсии по новостройкам Москвы, чтобы посмотреть вживую жилые комплексы и планировочные решения.
Фото: агентство недвижимости «ANB недвижимость»
Также специалисты проведут для вас юридическую проверку по 25 параметрам перед покупкой недвижимости, продадут старую квартиру в зачёт новой.
Если вы хотите инвестировать в недвижимость Москвы, не выезжая из Челябинска, можете обратиться в агентство недвижимости «ANB недвижимость». Вас будут рады видеть в офисе Челябинска на ул. Академика Макеева, 21. Телефон: (351) 216-37-65. anb74.ru.