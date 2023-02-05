Из-за тумана и смога челябинские предприятия начали снижать выбросы

Туман или смог? - гадают жители Челябинска уже целую неделю. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск на несколько дней накрыл туман и смог. 1 февраля один из постов в Металлургическом районе даже показал превышение по сероводороду. Данные доступны в Единой информационной системе мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области. Однако сегодня, 5 февраля, сайт emc.gov74.ru показывает, что воздух в норме.

Как рассказали в региональном минэкологии, туман накрыл не только Челябинск, но и Коркино, Копейск, Магнитогорск, и даже соседний Башкортостан. В регионе до 19 часов 6 февраля введен режима НМУ второй степени. Это означает, что предприятия должны снизить концентрацию загрязняющих веществ до 40%.

Система мониторинга сегодня не показывает превышений. Фото: скриншот emc.gov74.ru

— Челябинский цинковый завод остановил 3 печи из 5 Вельц-цеха, работая на 30% от всей мощности, — привели примеры в министерстве. — Челябинский металлургический комбинат сократил производство в доменном и кислородно-конвертерных цехах, «Мечел-Кокс» сократил мощности на 50%, контролируем выбросы возле жилых домов возле филиала «Завода Техно», «Минплита» также работает на 50% от всей мощности.

В минэкологии также сообщили, что небольшое превышение по сероводороду 4 февраля зафиксировано в районе железнодорожного вокзала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru