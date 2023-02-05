Ирина Текслер поделилась кадрами со съемок фильма с Александром Робаком в Магнитогорске

Известный актер Александр Робак родом из Златоуста. Фото: Ирина Текслер/vk.com

Жена губернатора и учредитель «Фонда 2020» Ирина Текслер посетила съемочную площадку в Магнитогорске, где снимается фильм с участием уроженца Златоуста Александра Робака.

Картина будет называться «Вечная зима», а одна из локаций — больница Магнитогорска, откуда и выложила кадры Ирина Текслер.

Команда у группы подобралась практически вся из Челябинской области. Режиссер и автор сценария Николай Ларионов родился в Магнитогорска. Наш земляк прославился фильмами «Т-34», «Выше неба», «Без меня», «Кома». А кинопродюсер Владимир Проскуряков из Челябинска.

Режиссер фильма также родом из Челябинской области. Фото: Ирина Текстар/vk.com

— Команда из Челябинской области снимает серьезную семейную драму, — поделилась в социальной сети Ирина Текслер. — В ней есть и над чем задуматься, и о чем поплакать, и обрести новые надежды и смыслы.

Кинорежиссеры не впервые выбирают Челябинскую область для съемок фильма. В 2021 году на экраны вышел сериал «Выжившие», снятый в Златоусте, а главную роль в нем сыграл Артур Смолянинов.

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