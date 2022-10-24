Правительство Курганской области показало, как и чем обеспечивают мобилизованных граждан

Мобилизованных обеспечивают всем необходимым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Курганской области показало пункт подготовки мобилизованных в КЦ «Курган». Здесь призывников обеспечивают всем необходимым — экипировкой, сухпайками и аптечками.

— Сегодня у нас очередная отправка наших мобилизованных парней. Работет пункт сбора в КЦ «Курган». Ребятам выдаем по поручению Вадима Михайловича Шумкова всю экипировку — спальные мешки, коврики, посуду, термобелье, — говорит глава Кургана Елена Ситникова.

Здесь же у мобилизованных начинается обучение — местные сотрудники рассказывают призывникам как оказывать первую помощь.

Кроме того, здесь организованы условия не только для самих мобилизованных, но и для родственников и друзей, провожающих их.

— Для родственников, провожающих парней, у нас организованы три автобуса обогрева. Автобус, где работает служба психологической поддержки. Организована палатка с чаем, установлены биотуалеты, — добавляет Ситникова.

Также на месте работают сотрудники соцзащиты. Они помогают заполнить специальный опросный лист, где мобилизованные указывают, какая помощь нужна их семьям.

Напомним, что в Курганской области с 19 октября введен уровень базовый готовности. Какие изменения ожидают курганцев в связи с этим, выяснила «Комсомолка».

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