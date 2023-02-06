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Происшествия6 февраля 2023 14:52

В Челябинске внук директора школы выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть

Мальчик учился в седьмом классе
Ян Стоев
Ян Стоев
Школьник после падения не выжил

Школьник после падения не выжил

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Парковом микрорайоне Челябинска погиб 13-летний школьник. Он выпал из окна многоэтажки на Краснопольском проспекте. Об этом КП-Челябинск рассказал знакомый со ситуацией источник.

— Мальчик учился в седьмом классе в школе на северо-западе города. Там же работает и его дедушка. Он является директором школы, — пояснил источник.

Похороны мальчика пройдут во вторник, 7 февраля. Сейчас в обстоятельствах гибели ребенка разбираются правоохранители.

На прошлой неделе в челябинском микрорайоне «Ньютон» погиб 17-летний парень. Он выпал из окна многоэтажного дома. ЧП произошло, когда дети возвращались домой после уроков. Они невольно стали очевидцами трагедии.

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