80 лет с проката первой трубы: как ЧТПЗ отпраздновал юбилей

Фото: ЧТПЗ

Днем рождения Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ), входящего в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), считается 20-е октября. Именно тогда на предприятии прокатали первую трубу. В 42-м году никто и представить не мог, что в будущем из них будет проложено 70% отечественных трубопроводов. И что ЧТПЗ станет одним из крупнейших предприятий России.

Сегодня на ЧТПЗ работают 5 тысяч человек. Результат их труда — трубы самых разных размеров и технологических характеристик, которые используются в газо- и нефтепереработке, машино- и авиастроении, а также в энергетике и сельском хозяйстве. Без них не получилось бы создать известные во всем мире трубопроводы «Бухара – Урал», «Сияние Севера» и «Силу Сибири».

— Вся история ЧТПЗ — это череда ярких событий и подвигов. Завод постоянно меняется: на смену выведенным из эксплуатации подразделениям приходят передовые производственные комплексы, такие как «Высота 239». Благодаря высокому профессионализму сотрудников и современным мощностям предприятие способно решать самые комплексные задачи, такие как освоение производства труб диаметром 2 520 мм – эта цель была достигнута в 2022 году в кратчайшие сроки. В этом и есть уникальность коллектива ЧТПЗ — умения, знания сотрудников и их стремление каждый день выполнять свою работу лучше и эффективнее. Это позволяет постоянно наращивать потенциал и справляться с любыми вызовами, — сказал Игорь Корытько.

Фото: ЧТПЗ

— Конечно, главная ценность завода – это люди. С этим тяжело поспорить! И важнейшую роль в развитии и становлении завода, играли его руководители, такие как Яков Осадчий и Кирилл Токовой, — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов. — Никаких сомнений нет, что ЧТПЗ ждет хорошее будущее и удача во всем: все придет к нам благодаря нашему с вами труду.

В честь юбилея завода были отмечены 400 сотрудников, которые внесли существенный вклад в достижения ЧТПЗ. Руководители компании вместе с представителями правительства, администрации города и Законодательным Собранием области вручили трубникам отраслевые, региональные и корпоративные награды.

Фото: ЧТПЗ

— Хочу пожелать руководству продолжать оказывать социальную поддержку Челябинску и Ленинскому району. Отмечу, что вы большое внимание уделяете подготовке кадров для своего предприятия, а это дорогого стоит: когда предприниматели вкладывают в человеческий капитал, — подчеркнул председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев.

В числе награжденных трубников оказался Александр Ердаков. 12 лет назад он пришел на «Высоту 239» — работать по образованию. Начинал трудовой путь с калибровщика труб на прессе, а теперь он заместитель начальника шестого цеха.

Фото: ЧТПЗ

— Получить такую награду было очень приятно. Даже больше скажу: я горд! Эта награда значима для меня не только в масштабе ЧТПЗ, но и в масштабе области, потому что мы вносим вклад в развитие региона и страны в целом, — поделился эмоциями Александр Ердаков.

Ольга Ботникова слева. Фото: ЧТПЗ

Еще четырех сотрудников удостоили звания «Почетный металлург России». Ольга Ботникова – машинист электромостового крана. Она работает на высоте 11 метров и распределяет нагрузку на сотрудников по участкам, чтобы производство работало ритмично.

— На ЧТПЗ я пришла в 1987 году после окончания училища. Я была молодым специалистом, а спустя 35 лет – у меня этот год юбилейный – заслужила почетного металлурга. Очень приятно! — гордится собой Ольга. — Предприятие это было на слуху, вот и пошла. А потом прикипела душой. Собираюсь и дальше работать на благо родного завода.

Фото: ЧТПЗ

В честь юбилея ЧТПЗ проводит праздничные мероприятия в течение года. Например, посадили 80 лиственных и хвойных деревьев в Ленинском районе и у себя на территории. Еще создали мультимедийную выставку «Легенды трубной промышленности: к 80-летию ЧТПЗ», которая работает до 6 ноября. И прямо перед заводоуправлением установили арт-объект, символизирующий бесконечные возможности коллектива предприятия.

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Кроме того, на фасаде здания заводоуправления появилась мемориальная доска — в память о легендарном директоре ЧТПЗ, заслуженном металлурге России, общественном деятеле и меценате Александре Федорове. Он работал на предприятии 45 лет.

— При непосредственном участии Александра Анатольевича в Челябинске вырос флагман металлургии, флагман крупной промышленности. Предприятие при нем стало ведущим производителем, ведущим налогоплательщиком Челябинской области, стало социально ответственным, — вспоминал на открытии доски Егор Ковальчук, заместитель губернатора. — Я уверен, что мы все, Челябинская область и вся Россия всегда будем помнить Александра Анатольевича.

Не обошлось празднование юбилея и без торжественного концерта. Для сотрудников выступила Елена Ваенга.

Фото: ЧТПЗ

СПРАВКА

В этом году ЧТПЗ за 3 месяца освоил производство труб диаметром 2 520 мм, которые используются в строительстве портовых берегозащитных укреплений в регионах со сложными климатическими условиями. Также на территории начали строить комплекс по очистке промышленно-ливневых стоков AQA Баланс.