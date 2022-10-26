Смотрим на красоту: как челябинские фотографы наблюдали солнечное затмение

Фото: Алина Козак / ВКонтакте

25 октября жители центральной России могли наблюдать редкое явление — практически полное солнечное затмение. Насладится им можно было и на Южном Урале. Правда, многим жителям Челябинска этого не удалось из-за сильной облачности. Для пропустивших — публикуем самые эффектные фотографии затмения.

Фото: Алина Козак / ВКонтакте

Большая часть фотографий — из Сатки. Там, несмотря на облачность, солнце, закрытое луной, вполне можно увидеть.

Фото: Денис Шакиров / ВКонтакте

Некоторые снимки — достаточно жуткие. Такая форма затмения достаточно редкая именно из-за того, насколько оно масштабное. В следующий раз Луна практически полностью закроет Солнце уже в 2040 году.

Фото: Денис Шакиров / ВКонтакте

С некоторых ракурсов мы видим обратный полумесяц — когда не Солнце перекрывает Луну, а Луна перекрывает Солнце.

Фото: Денис Шакиров / ВКонтакте

Ранее было объявлено о том, что в следующем году количество выбросов в атмосферу в Челябинске должно снизиться на 45%. На реализацию плана городу потребуется 22,8 млрд рублей, из которых 1,9 млрд выделят из федерального бюджета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru