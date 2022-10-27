Самозанятая из Челябинска открыла студию аэройоги с помощью господдержки

Фото: "Мой бизнес"

Эльвира Мокичева около 4 лет занимается аэройогой. Сейчас она превратила хобби в бизнес – стала тренером, получила статус самозанятого и оформила социальный контракт, чтобы начать свое дело. Получить финансовые средства удалось при содействии центра «Мой бизнес».

Сейчас Эльвира продолжает работать в найме, занимается продажей окон, вечером – проводит занятия в своей студии в Челябинске, а в выходные привозит гамаки в Кыштым, где у нее также уже есть своя аудитория. Прийти к тому, чтобы любимое дело стало источником дополнительного дохода удалось не сразу. Сначала занималась для себя, а со временем по наставлению своего тренера загорелась желанием обучать других. Она отучилась на тренера, но пришлось взять паузу из-за ограничений в период пандемии. А уже после узнала о социальном контракте. Оставалось подготовить бизнес-план – с этим помогли специалисты центра «Мой бизнес».

«Я пришла на консультацию, где мне все разъяснили. На деле все оказалось не так сложно, главное – удалось воплотить задуманное. Самозанятость дает возможность легально получать дополнительный доход, также я смогла воспользоваться другими возможностями господдержки. Это особенно важно, когда ты только начинаешь деятельность», – прокомментировала Эльвира Мокичева.

Эльвира стала участником программы «Мое дело», обучилась по направлению SMM-специалист, а затем воспользовалась нефинансовой поддержкой от института развития – ей разработали одностраничный сайт. Продвижением студии самозанятая занимается сама, поэтому полученные знания регулярно приходится применять на практике. Уже сейчас аудитория приверженцев такого вида физической активности растет, на занятия к Эльвире приходят семьями, а сама она не останавливается на достигнутом и уже планирует новое обучение.

«Предварительно, к концу года число самозанятых, получивших поддержку центра «Мой бизнес», приблизится к 1600 человек. Мы стараемся обеспечить комплексный подход. т.е. сначала даем возможность получить конкретные навыки для ведения деятельности, а затем помогаем в продвижении. Сейчас мы проводим интенсив «Самозанятые.PRO» для тех, кто ведет деятельность более полугода. Прием заявок на нефинансовую поддержку в этом году уже завершен, но планируем возобновить действие инструментов в следующем году», – прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес».

Программы поддержки реализуются при содействии регионального министерства экономического развития.

Узнать подробнее о мерах поддержки и других услугах центра «Мой бизнес» можно на сайте института развития, задать интересующие вопросы по единому номеру 8-800-350-24-74 или на очной консультации по следующим адресам: - г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж),

- г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж),

- г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж),

- г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж),

- г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д.13,

- г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1 этаж).