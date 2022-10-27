Челябинску и Магнитогорску ужесточили требования по снижению выбросов: реально ли их выполнить?

Снижение выбросов в Челябинска планируется, в том числе, за счет обновления транспорта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На днях зампредседателя правительства Виктория Абрамченко озвучила новые планы по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске. По итогам 2024 года в Челябинске должны снизить выбросы на 45%, в Магнитогорске — на 25% (изначально был план — 31,5% и 22,9%). Все это потребует больших затрат.

По словам вице-премьера РФ, качество воздуха в Челябинске и Магнитогорске оставляется желать лучшего, поэтому в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» были утверждены новые планы по снижению выбросов. Насколько реально их осуществить и сколько уже выполнено — поговорили с руководителем регионального центра экологического мониторинга Владиславом Коробкиным на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Он напомнил, что 45% и 25% берутся от показателей 2017 года (а не от сегодняшних) — именно тогда была поставлена задача: снизить загрязнение воздуха в 12 городах.

— Сроки определяются планом, в соответствии с обоснованными программами и предложениями исполнителя. Часть мероприятий уже находится в реализации. Когда мы говорим о двух годах, мы должны понимать, что эта работа начиналась несколько лет назад, — отмечает он.

Владислав Коробкин отметил, что в Челябинске выбросы снизились более чем на 30%. Что касается финансирования, то основная часть — затраты предприятий. Например, строительство газоочистки для крупного предприятия может стоить под миллиард рублей.

Нынешняя экономическая обстановка не отразится на выполнении планов по снижению выбросов, отмечает Владислав Коробкин.

— Когда возник вопрос, связанный с аспектами внешней обстановки, мы провели совещание со всеми участниками программы и актуализировали их планы, — рассказал он. — Те комплексные планы, которые сейчас утверждены, исходят из оценки возможности реализации мероприятий в нынешней обстановке.

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