Инновации Прикамья представили на выставке «Транспорт большого города» в Челябинске

Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ») представил инновационные разработки для комплексного содержания дорог на ежегодной отраслевой выставке «Транспорт большого города. Дороги. Логистика» в Челябинске.

Уникальная площадка проводится под эгидой Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона и объединяет руководителей компаний и экспертов в области грузовых и пассажирских перевозок, дорожного хозяйства, коммерческого транспорта, охранных систем.

На протяжении двух дней участники и гости выставки знакомятся с трендами отрасли и лидерами рынка, находят новые решения по оптимизации собственных затрат, изучают инновационные разработки по экономичному и эффективному содержанию, ремонту и эксплуатации дорог.

УЗПМ презентует на выставке экологичный противогололедный материал «Бионорд». Под этим торговым названием выпускается целая линейка противогололедных продуктов для разных климатических условий и областей применения: от дорог и мостов до авиа- и железнодорожной отраслей. На сегодняшний день предприятием разработано более 30 различных рецептур с минимальным воздействием на окружающую среду.

Представленные многокомпонентные реагенты строго соответствуют новому ГОСТу 58427-2020. Новый стандарт предъявляет высокие требования к современным реагентам в вопросах экологичности и коррозионной активности, вдвое ужесточая требования по воздействию на металлические элементы городской среды. При этом средства борьбы с гололедом должны быть гипоаллергенны и не пылить. А поскольку новый ГОСТ добивается и снижения запыленности в городах, ужесточены и требования к размерам гранул, которыми обрабатывают дороги зимой.

Многокомпонентный материал «Бионорд» срабатывает быстро и плавит в разы больше снежно-ледовой массы, чем однокомпонентные соли (галит) и традиционные пескосоляные смеси, а расходуются в разы меньше. Это в итоге экономит бюджетные средства, снижает объем работы подрядчиков зимой и во время весенней уборки города. В состав противогололедного материала входят несколько солей природного происхождения, антикоррозийные и биофильные добавки для быстрого выведения из почвы. «Бионорд» можно использовать при морозе до минус 30, он прошел государственную экологическую экспертизу и комплексную оценку воздействия на окружающую среду.

Работа представленных на выставке межсезонных новинок - дорожного шампуня и пылеподавляющего средства - позволяет в комплексе снять проблему весенней уборки улично-дорожной сети и достигнуть наибольшего эффекта по снижению запыленности города в весенне-летний период.

Эффективность «Бионорд Антипыль» обусловлена свойством состава связывать мелкие частицы пыли в более крупные, не давая им подниматься в воздух под воздействием ветра и воздушных потоков от транспортных средств. Эффект сохраняется в течение 10 дней и не смывается дождем.

Разработка была успешно протестирована прошлым летом предприятиями горнодобывающей промышленности, а также на дорогах Казани и Новороссийска. Сегодня «Бионорд Антипыль» используется в городах Северного Кавказа, Новосибирске, на карьерах компании «Евраз».

- Многокомпонентные реагенты не просто новое слово в содержании дорог, это мировой тренд, в основе которого три составляющие: безопасность, экологичность и экономичность, - комментирует эксперт Уральского завода противогололедных материалов Евгений Немировский. - В России первым городом, полностью перешедшим на современные реагенты, стала Москва. В арсенале дорожных служб столицы несколько видов «Бионорда» для разных городских нужд. Современный подход к содержанию улично-дорожной сети пробуют и другие города-миллионники: Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Казань, Омск, Уфа. Сегодня «Бионорд» используют там, где важны эффективность и надежность – крупнейшие федеральные объекты: трассы, мосты, предприятия энергетического комплекса, объекты культурного наследия.

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