Забежал и размахивал пистолетом: драка в челябинском образовательном центре № 5 попала на видео

Один из парней начал размахивать пистолетом. Фото: скриншот из видео Baza

Появилось видео драки в челябинском образовательном центре № 5 в микрорайоне Парковый. Избиение школьника попало на камеру. Судя по кадрам, в здание ворвались несколько парней в балаклавах, во входной зоне завязалась настоящая битва. Сначала избивали одного парня, но потом за него вступились другие. В руках у некоторых нападавших были какие-то предметы, похожие на молотки.

Примерно через минуту после начала драки появился еще один молодой человек с пистолетом в руке. Он направлял его на нескольких парней, которые прижались к стене и присели. После этого он несколько раз ударил лежащего парня, и драка завершилась.

Все происходящее наблюдали некоторые сотрудники школы. Когда все началось, в холле сидели и ученики. Испугавшись, они убежали подальше от самой драки.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося. Здание оцепили, зайти в него пока невозможно. По предварительным данным, все участники потасовки — подростки. Одному из них понадобилась помощь медиков.

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