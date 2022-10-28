Ранее семьи мобилизованных получили по 20 тысяч рублей на ребенка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство социальных отношений Челябинской области начало принимать заявления на единовременные выплаты мобилизованным. Законопроект о дополнительной поддержке в законодательное собрание региона внес губернатор Алексей Текслер. 27 октября поправки приняли в областном парламенте.

Документы принимают в управлениях социальной защиты по месту жительства. Как сообщили в министерстве, подразделения будут работать в субботу, 29 октября. Выплату могут получить южноуральцы, которые призваны военкоматом Челябинской области. Мобилизованному не обязательно самому ждать возможности подать заявление. За него получить выплату может супруга.

Губернатор Алексей Текслер поручил перечислять средства в максимально короткие сроки. Если семья ранее уже получала 20 тысяч рублей на ребенка, выплату поступит в упрощенном порядке. Также социальные службы ежедневно будут выезжать в воинские части, чтобы принять заявления.

Для получения выплаты необходимо написать заявление, предоставить копию паспорта, реквизиты карты «Мир», свидетельство о заключении брака и справку о мобилизации.

— Если последних двух документов нет, мы самостоятельно запросим сведения в ЗАГСе и военкомате Челябинской области, — уточнили в минсоце.

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