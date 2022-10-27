50 тысяч рублей за мобилизованного в Челябинской области смогут получить жены

Решение о дополнительных выплатах Алексей Текслер принял после общения с военнослужащими. Фото: пресс-служба губернатора.

По инициативе губернатора мобилизованные в Челябинской области получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Поправки в закон сегодня приняли депутаты Законодательного собрания региона.

Меры поддержки дополняют уже принятые до этого выплаты по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Как рассказал губернатор Алексей Текслер, решение принято после постоянного общения с военнослужащими и их семьями.

По словам министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной, выплату смогут получить не только сами военные, но и их родственники.

— Выплата предоставляется при условии, если мобилизованный состоит на учете в военном комиссариате по Челябинской области, — уточнила министр. — Может быть предоставлена как самим мобилизованным, так и супруге, если он не может самостоятельно обратиться за мерой поддержки.

Помимо единоразовых выплат, несовершеннолетние дети мобилизованных смогут ездить бесплатно в общественном транспорте и получат бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Также депутаты Заксобрания приняли сегодня законопроект о бесплатной юридической помощи мобилизованным. На такую поддержку смогут рассчитывать их родители, супруги и дети.

Несколько мер поддержки для семей мобилизованных с детьми были приняты ранее. Это единовременная выплата 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Только в Челябинске за ней обратились около 500 семей. Также вне очереди предоставляются места в детские сады, финансируется обучение и питание детей мобилизованных в колледже.

Помощь получают и пожилые родители. Это бесплатные услуги в интернатах и центрах социального обслуживания. Решается вопрос с оплатой подключения домов к газу.

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